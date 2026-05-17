В МЧС предупредили, что за сжигание тополиного пуха грозит административное наказание

За нарушение требований противопожарного режима в отдельных случаях предусмотрена и уголовная ответственность

17 мая 2026, 19:08, ИА Амител

Деревья на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В России во время действия особого противопожарного режима запрещено сжигать тополиный пух, в том числе на дачных и приусадебных участках. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

По словам представителей МЧС, мера была введена из-за высокой пожарной опасности и необходима для снижения риска возгораний, в том числе возникающих при поджигании тополиного пуха.

«Особый противопожарный режим — вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим для снижения вероятности возникновения пожаров, в том числе из-за поджога тополиного пуха», — пояснили в ведомстве.

Во время действия режима жителям запрещено не только поджигать пух, но и разводить костры, сжигать мусор, траву, сухостой и листву.

«Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков», — подчеркнул представитель МЧС.

В ведомстве также напомнили, что за нарушение требований противопожарного режима предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.