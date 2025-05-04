Жителей Алтая могут оштрафовать на 20 тысяч рублей за приготовление шашлыка на природе

Использовать открытый огонь запрещено из-за действующего на территории региона противопожарного режима

04 мая 2025, 22:25, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

Для жителей Алтайского края приготовление шашлыка и сжигание мусора могут обернуться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В регионе с 11 апреля действует особый противопожарный режим. Согласно прогнозам, уровень горимости на майские праздники достигнет чрезвычайного, 5-го класса. В связи с этим на всей территории края нельзя использовать открытый огонь и разводить костры.

Также нельзя готовить пищу на кострах и с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений. Сотрудники МЧС строго следят за этим с помощью профилактических рейдов. Так, в эти выходные рейд прошел в СНТ "Дизель".

За нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в условиях противопожарного режима, предусмотрен административный штраф. Для граждан он составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, в период противопожарного режима на территории региона также запрещено: