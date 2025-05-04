НОВОСТИОбщество

Жителей Алтая могут оштрафовать на 20 тысяч рублей за приготовление шашлыка на природе

Использовать открытый огонь запрещено из-за действующего на территории региона противопожарного режима

04 мая 2025, 22:25, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru
Шашлыки / Фото: amic.ru

Для жителей Алтайского края приготовление шашлыка и сжигание мусора могут обернуться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В регионе с 11 апреля действует особый противопожарный режим. Согласно прогнозам, уровень горимости на майские праздники достигнет чрезвычайного, 5-го класса. В связи с этим на всей территории края нельзя использовать открытый огонь и разводить костры. 

Также нельзя готовить пищу на кострах и с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений. Сотрудники МЧС строго следят за этим с помощью профилактических рейдов. Так, в эти выходные рейд прошел в СНТ "Дизель". 

За нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в условиях противопожарного режима, предусмотрен административный штраф. Для граждан он составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, в период противопожарного режима на территории региона также запрещено:

  • посещение лесов и въезд в них;
  • проведение пожароопасных работ вне производственных помещений;
  • размещение палаточных лагерей на землях сельхозназначения, запаса и прилегающих к ним землях;
  • эксплуатация автомобилей или другой моторной техники.
Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

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НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край шашлыки

Комментарии 7

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Гость

08:18:35 05-05-2025

Напомним, в период противопожарного режима на территории региона также запрещено:
эксплуатация автомобилей или другой моторной техники.//// Это как понимать?)

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Дюша

08:26:45 05-05-2025

А может просто восстановить нормальную пожарную охрану и лесничества? Как в СССР обходились без тотальных запретов? Второй аспект, что если вы вводите запреты, то и проблемы, при этом возникающие, берите на себя. Куда садоводы должны девать листву и обрезанные ветки? Запрещаете жечь - организуйте бесплатный вывоз и утилизацию. Не можете? Ну так и идите лесом со своими запретами...

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Дюша

08:29:24 05-05-2025

И уж тем более я не давал разрешения на полеты дронов над моей собственностью. Это нарушение моей частной жизни. Мне камер хватает, по всему городу натыканых без разрешения населения.

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Гость

08:56:28 05-05-2025

Дюша (08:29:24 05-05-2025) И уж тем более я не давал разрешения на полеты дронов над мо... рогатка тебе в помощь!

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ололо

10:47:59 05-05-2025

а мангал?

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Гость

14:01:20 05-05-2025

Я еще осенью вырубил около 100 кг веток барбариса. Он весь в колючках. Как его нести в мусор? И он сразу займет весь бак. Еще больше у меня поросли вишни.

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35345435

14:20:53 05-05-2025

Если не объявлять противопожарный режим - то и для штрафа нет основания.
Борьба с пожарами должна вестись всё время, и для этого не надо объявлять свои режимы.
Так вы не с пожарами боритесь, а с населением.

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