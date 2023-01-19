Россиян предложили штрафовать за выброс мусора в унитаз

Правда, пока не совсем понятно, как администрировать и контролировать исполнение такой нормы

19 января 2023, 10:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минстрою РФ предложили разработать меры по предотвращению сброса отходов в канализацию, а также предусмотреть ответственность за такие действия, пишут "Известия".

Российский экологический оператор, выступивший инициатором предложения, подчеркнул, что специалисты всё чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации.

"Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам", – пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Проблема есть, но в большинстве случаев её причина не в намеренных действиях граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией. Поэтому также предложили составить инструкцию по правильному использованию объекта.