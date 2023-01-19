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Россиян предложили штрафовать за выброс мусора в унитаз

Правда, пока не совсем понятно, как администрировать и контролировать исполнение такой нормы

19 января 2023, 10:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минстрою РФ предложили разработать меры по предотвращению сброса отходов в канализацию, а также предусмотреть ответственность за такие действия, пишут "Известия".

Российский экологический оператор, выступивший инициатором предложения, подчеркнул, что специалисты всё чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации.

"Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам", – пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Проблема есть, но в большинстве случаев её причина не в намеренных действиях граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией. Поэтому также предложили составить инструкцию по правильному использованию объекта.

"В такой бумаге можно будет пояснить жильцам, как и почему следует пользоваться канализацией. То есть речь идёт об информировании людей. Тем более пока неясно, как можно администрировать и контролировать исполнение такой нормы, а от этого зависит, как применять ответственность за её нарушение", – отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

 

Комментарии 22

  • Контролировать - то просто, видеокамеру в каждый туалет и картинку диспетчеру.
    19 января, Гость   Ответить
  • замуровать канализацию и все че маяться то
    19 января, Гость   Ответить
  • Запретить унитазы и шабаш! Во дворах скворечников дощатых наставить и никаких засоров.
    19 января, Гость   Ответить
  • А когда появится штраф за выдох перегара?
    19 января, Гость   Ответить
  • Забавно! А в США, например, продают специальные измельчители пищевого мусора, чтобы его можно было выбрасывать в унитаз. Диспоузеры называются.
    19 января, Гость   Ответить
  • Давай ещё один неработающий закон, их же пишут чтобы деньги заработать, а не исполнять.
    19 января, Гость   Ответить
  • Это приводит к дополнительным издержкам... © ---- ну вот типичный пример как избавиться от текущих расходов и оставить только постоянные доходы!?... А вы сделайте как с мусоропроводами в некоторых домах! Заварили и привет!? Поставьте два деревянных туалета во дворе!? А канализацию закройте!? И люди будут вам коммуналку платить, а у вас не будет расходов, только доходы!!! Подумайте.
    19 января, Гость   Ответить
  • Жирберг, иногда фэ́тберг или фа́тберг, — застывшая в канализационной системе масса, состоящая из не подверженного биодеградации твёрдого вещества и остатков кулинарного жира.
    19 января, Гость   Ответить
  • а у вас не будет расходов, только доходы!!! Подумайте. = Ага а поставить в каждый двор по туалету где деньги брать? нет уж.. все заварить и пусть кто куда хочет туда и какит.
    19 января, Гость   Ответить
  • Диспоузеры называются." Так-то и в России такой 25 лет назад покупал.....
    19 января, Гость   Ответить
  • Еще один повод поднять услуги за коммуналку...
    19 января, Гость   Ответить
  • Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.
    19 января, Гость   Ответить
  • кто отслеживать будет?
    19 января, Гость   Ответить
  • Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи - а какашки не собираются?
    19 января, Гость   Ответить
  • ! А в США, например, продают--- у нас тоже продают
    19 января, Гость   Ответить
  • зайдите например на авито и посмотрите под некоторыми товарами уже появилось "Экологический вклад –724 кг CO₂" или по другому, углеродный след товара. а если учесть что многие высокопоставленные чиновники стали поговаривать о "человеческом ресурсе", а значит скоро начнут подсчитывать углеродный след каждого из нас! То идея с контролем унитазов на вчера появилась! и стоят за ней не просто управляющие компании, которым якобы трудно чистить какие-то там проводы... давно уже идут разработки унитазов, которые в онлайн режиме анализируют проходящее через них и сообщают владельцу о норме или отклонении. А могут они сообщать не владельцу?! А теперь привяжите сюда углеродный след каждого, интернет, закон о навозе, зелёную энергетику, Зелёную повестку дня - контроль выброса СО2, цифровую валюту (рубль, доллар, юань - уже не важно) - Вуаля! нас ведут к тотальному контролю - кто что произвёл, и сколько за это съел... ну и как побочка - состояние здоровья каждого, в плане сколько ещё протянет каждый из нас, из полезных или уже не полезных РАБотников... Технократия! появилась тоже не вчера. И.Маск внук главного технократа северной америки...
    19 января, Гость   Ответить
  • "На прицеле ваш мозг", 1984 г. Фильм
    19 января, Гость   Ответить
  • а какашки не собираются? - Нет.. они интроверты.
    19 января, Гость   Ответить
  • А как быть с рекламой туалетной бумаги??? Её ведь можно вместе с гильзой кидать в унитаз, и всей семьёй весело наблюдать как она растворилась в недрах канализации.
    19 января, Гость   Ответить
  • Всех причастных к этой рекламе, равно как и всех кто её смотрел - на каторгу!
    19 января, Гость   Ответить
  • зайдите например на авито--фигасе выс штырит
    19 января, Гость   Ответить
  • "А как быть с рекламой туалетной бумаги???" --- Гость, кстати, из водорастворимых втулок получается отличное сырье для папье-маше.
    19 января, Гость   Ответить
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