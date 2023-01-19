Россиян предложили штрафовать за выброс мусора в унитаз
Правда, пока не совсем понятно, как администрировать и контролировать исполнение такой нормы
19 января 2023, 10:57, ИА Амител
Минстрою РФ предложили разработать меры по предотвращению сброса отходов в канализацию, а также предусмотреть ответственность за такие действия, пишут "Известия".
Российский экологический оператор, выступивший инициатором предложения, подчеркнул, что специалисты всё чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации.
"Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам", – пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Проблема есть, но в большинстве случаев её причина не в намеренных действиях граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией. Поэтому также предложили составить инструкцию по правильному использованию объекта.
"В такой бумаге можно будет пояснить жильцам, как и почему следует пользоваться канализацией. То есть речь идёт об информировании людей. Тем более пока неясно, как можно администрировать и контролировать исполнение такой нормы, а от этого зависит, как применять ответственность за её нарушение", – отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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