Ярко, феерично и быстротечно. Алтайский фотограф засняла цветение маральника

Алтайский фотограф Светлана Казина запечатлело цветение рододендрона Ледебура, более известного как маральник. Снимки цветов она опубликовала на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

«Конечно всему своё время, но цветение маральника для меня всегда — время, которое я жду. Такой яркой, фееричной и быстротечной красоты я в своём крае не знаю. Ладно, вру, такое же кратковременно-красочное время для меня в горах — Золотая осень. Но в цветении маральника — особый колорит. Пурпурно-розовый и нежно голубой — превалирующие цвета этого очень недолгого периода», — написала она.

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Сами снимки сделаны в дождливый день, а на растениях видны капельки весенней влаги. Фон снимков дополнен голубым туманом в горах.

Напомним, что обычно маральник зацветает в Алтайском крае в конце апреля и к 1 мая цветение набирает ход. В эти дни в горных районах отмечаются различные праздники в честь природного явления.