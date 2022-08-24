В Барнауле планируют пустить трамваи по Павловскому тракту

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, что в проект генплана города заложили идею пустить трамваи по Павловскому тракту, сообщает «Толк».

Он подчеркнул, что превращение тракта в полноценную транспортную артерию — это глобальный и интересный для города вопрос. Однако придётся заняться реконструкцией тракта, что неизбежно приведёт к сносу зданий. Кроме того, и сами трамвайные пути стоят очень дорого.

«Стоимость строительства одного километра трамвайного пути на сегодняшний день составляет около 100 миллионов рублей», — указал Шеломенцев на заседании дискуссионного клуба «Сибирской медиагруппы» «Точка зрения».

Он заверил, что сохранение работы муниципального «Горэлектротранса» — это стратегическая задача, поскольку трамваи — экологичный и удобный для пассажиров транспорт.

Кстати, на этом же заседании глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о желании превратить в пешеходную зону часть проспекта Ленина.