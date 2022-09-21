Что известно о частичной мобилизации в России на данный момент

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он сообщил, что она начнётся с 21 сентября. Рассказываем, что известно на данный момент о частичной мобилизации, кого она коснётся и по каким основаниям резервисты могут её избежать.

Кто из жителей России попадает под частичную мобилизацию, которую объявил Путин?

Во время частичной мобилизации будут призывать граждан, которые прошли срочную службу и находятся в запасе.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу уточнил, что в первую очередь под частичную мобилизацию попадают те, кто:

— отслужил;

— имеет боевой опыт;

— имеет соответствующую военную учётную специальность.

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А студенты и срочники попадают под частичную мобилизацию?

По словам Шойгу, «ни о какой мобилизации и призыве студентов речи не идёт и не будет».

И все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут, пообещал Шойгу.

Когда начнётся мобилизация?

Согласно указу, который уже успел подписать Владимир Путин, частичная мобилизация объявляется в России с 21 сентября 2022 года, то есть прямо сегодня.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации», — говорится в указе Путина.

Сколько человек собираются мобилизовать?

Шойгу сообщил, что будут отмобилизованы и призваны в Вооружённые силы РФ 300 тысяч резервистов. Работа будет вестись планово, сразу все 300 тысяч не призовут, сказал Шойгу.

Также сообщается, что призванные на службу обязательно получат дополнительную военную подготовку.

«Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции», — сказал Владимир Путин.

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В каком статусе будут мобилизованные?

Граждане, которые будут мобилизованы, получат статус военных-контрактников. Это означает, что они получат и все выплаты, на которые претендуют контрактники.

По каким основаниям запасник может не попасть под мобилизацию?

Согласно указу президента, есть четыре основания увольнения из ВС РФ во время объявленной частичной мобилизации. Это:

— по возрасту (достижение предельного срока военной службы);

— по состоянию здоровья (признать не годными к военной службе должна военно-врачебная комиссия);

— непогашенная судимость (вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы);

— кроме того, отсрочку получают те, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Отсрочка действует на период их работы в этих организациях.

Чуть позже секретарь СПЧ Точенов заявил РИА Новости, что ограниченно годных к службе, согласно закону, также призывать не будут.

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Кто предложил провести в России частичную мобилизацию?

Как заявил Владимир Путин, ввести в России частичную мобилизацию предложили Минобороны и Генштаб.

Зачем нужна частичная мобилизация в России?

Владимир Путин заявил, что это необходимо для «защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».