ЦБ на фоне санкций порекомендовал не вводить штрафы и пени по кредитам
Рекомендация касается заёмщиков, финансовое положение которых ухудшилось после введения санкций
Центробанк России порекомендовал не насчитывать штрафы и пени по кредитам, а также допустить их реструктуризацию. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.
“В случае если финансовое положение заёмщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций”, — уточнили в ЦБ.
Напомним, на данный момент из-за серьёзных санкций ВТБ поднял ставки по ипотечным кредитам, а также приостановил возможность их рефинансирования.
В Центробанке отметили, что, несмотря на ограничения, денежные переводы внутри страны будут осуществляться без перебоев.
Также на санкции отреагировали курсы валют, которые к утру 28 февраля достигли исторического максимума.