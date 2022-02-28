ЦБ на фоне санкций порекомендовал не вводить штрафы и пени по кредитам

Центробанк России порекомендовал не насчитывать штрафы и пени по кредитам, а также допустить их реструктуризацию. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

“В случае если финансовое положение заёмщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций”, — уточнили в ЦБ.

Напомним, на данный момент из-за серьёзных санкций ВТБ поднял ставки по ипотечным кредитам, а также приостановил возможность их рефинансирования.

В Центробанке отметили, что, несмотря на ограничения, денежные переводы внутри страны будут осуществляться без перебоев.

Также на санкции отреагировали курсы валют, которые к утру 28 февраля достигли исторического максимума.