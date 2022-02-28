ВТБ из-за санкций значительно поднял ставки по ипотеке
Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней, а для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта
ВТБ, который попал под санкции, принятые после начала спецоперации на территории Украины, с 28 февраля значительно поднял ставки по ипотеке. Об этом сказано в официальном заявлении банка.
“Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования”, — отмечает пресс-служба кредитной организации.
Минимальная ставка по ипотеке на готовое или строящееся жильё составит 15,3%. Принимать решение по новым заявкам банк будет за 30 дней, а ранее одобренные заявки действительны до 5 марта включительно.
Также в связи со сложившейся ситуацией кредитная организация приостановила предоставление услуг по рефинансированию ипотечных кредитов.
Напомним, ВТБ попал под действие блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании заморожены.