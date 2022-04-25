Эксперты: Центробанк снизит ключевую ставку до 15%

На ближайшем заседании 29 апреля Банк России может снизить ключевую ставку на 2 п.п. — до 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проведённый изданием опрос экспертов.

Снижение ключевой ставки возможно, поскольку в последнее время в России упали темпы роста инфляции. По данным Росстата, еженедельная инфляция к 15 апреля уменьшилась до 0,2%. Для сравнения: в конце марта прирост индекса потребительских цен в неделю превышал 1%. Темп роста цен упал в пять раз.

Кроме того, Центробанк отметил резкое снижение инфляционных ожиданий населения с 18,3% в марте до 12,5% в апреле.

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Экономика ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%

Помимо этого, в пользу снижения ключевой ставки говорит укрепление российской валюты. По состоянию на 25 апреля, доллар опустился до 77,38 рубля, а евро — до 83,41.

Банк России поднял ключевую ставку до 20% в конце февраля 2022 года. По заявлению финансового регулятора, это делалось для того, чтобы поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.

8 апреля Центробанк объявил о понижении ставки до 17%. По заявлению ЦБ, риски финансовой стабильности экономики по-прежнему сохраняются, но на данный момент они перестали нарастать.