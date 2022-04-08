Центробанк понизил ключевую ставку до 17%

На заседании совета директоров Центрального Банка России принято решение с 11 апреля снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что внешние условия для российской экономики всё ещё остаются сложными. Риски финансовой стабильности экономики по-прежнему есть, но на данный момент они перестали нарастать. Во многом это происходит благодаря тем мерам, которые приняты правительством России и Центробанком за последнее время.

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Дальнейшие решения по поводу ключевой ставки будут приниматься после проведения оценки рисков для экономики и реакции финансовых рынков. Кроме того, на размер ключевой ставки может повлиять динамика и рост инфляции. В целом финансовый регулятор допускает возможность того, что ключевая ставка будет снижаться и дальше.

В следующий раз к этому вопросу в совете директоров ЦБ вернутся 29 апреля.

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Центральный банк в марте 2022 года резко повысил ключевую ставку до 20%. Это произошло из-за введённых в отношении России ограничений со стороны недружественных государств. США, Канада, Япония, страны ЕС и ряд других ввели несколько пакетов санкций против РФ после начала специальной военной операции на Украине. Среди прочих мер — блокировка резервов ЦБ в долларах и евро.

Ключевая ставка — это основной инструмент денежно-кредитной политики Центробанка. От её уровня зависит размер процентов по кредитам и по вкладам в коммерческих банках страны.