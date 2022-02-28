ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%

Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 20%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

“Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания”, — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что последующие решения по ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.