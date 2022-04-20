Это контрафакт. В «Алтайском пчелоцентре» рассказали, почему подали в суд на местных производителей мёда

Иски к компаниям «Медовый край» и «Дары Алтая» были поданы, потому что они торговали контрафактом, заявила amic.ru директор компании «Алтайский пчелоцентр» Виктория Пожидаева. По её мнению, все обвинения в том, что с помощью судов компания пытается избавиться от конкурентов, являются необоснованными.

«Мы подали иск на компании, которые делали контрафактную продукцию. И это контрафакт, потому что они не имели право на использование НМПТ „Алтайский мёд“. И мы считаем, что наши права были нарушены», — объяснила она.

Также Пожидаева добавила, что подобные иски, возможно, будут поданы и к другим производителям мёда. Во всяком случае, претензии уже разослали около десятка фирм, которых также подозревают в нарушении закона. Она подчёркивает: «Все компании были в равных условиях, все могли оформить НМПТ, но почему-то этого не сделали. К тому же „Медовому краю“ отказали в получении этого права не из-за „Алтайского пчелоцентра“. Видимо, орган власти, который этим занимается, посчитал, что не всё в порядке».

В пример она привела данные «Меркурия», которые предоставила другая компания также по решению суда. Там были объёмы, но все названия покупателей были замазаны. И «Пчелоцентр» не стал с этим спорить.

«Если вы нарушаете закон, то зачем сетовать на обязанность уничтожить контрафактный товар, если суд так решит. Что же касается данных „Меркурия“, то мы заявляем: нас их поставщики и покупатели не интересуют. И мы, опять же в случае такого решения суда, гарантируем, что никак не будем их использовать», — добавила Виктория Пожидаева.

Напомним, что в редакцию amic.ru обратились руководители ООО «Дары Алтая» и ООО «Алтайская компания «Медовый край», которые сообщили о двух судебных исках от компании «Алтайский пчелоцентр». Дело в том, что истец имеет право на использование НМПТ «Алтайский мёд», а оба ответчика — нет, хотя уверяют: товар, который они продавали с такой пометкой, был добыт и расфасован исключительно в Алтайском крае. Просто они ещё не успели получить НМПТ — якобы слишком длительная процедура его оформления.

«Мёд, который мы производим, по своим свойствам соответствует бренду „Алтайский мёд“, и это подтверждается заключением Министерства сельского хозяйства РФ (от 22.11.2021 №ОЛ-21-26/21443)», — отмечал глава компании «Дары Алтая» Иван Осипов.

Истец требует, чтобы ответчики уничтожили «контрафактный товар». Однако руководители «Даров Алтая» и «Медового края» считают, что с помощью судебной системы «Алтайский пчелоцентр» пытается избавиться от серьёзных конкурентов на рынке.