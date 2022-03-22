«Это ненормально»: известный алтайский бизнесмен обвинил ретейлеров в завышении цен

Депутат АКЗС и директор известного в регионе ООО «Брюкке» Пётр Боос обвинил ретейлеров в том, что они искусственно подняли цену на продукцию компании. С такими магазинами предприятие больше не будет сотрудничать.

«Подскочившие сегодня цены вызывают тревогу и обеспокоенность. Есть люди, которые во всём винят руководство страны, президента. Это неправильно. Цены диктует рынок, а на нём работают разные игроки. Добросовестные производители повышают их так, чтобы просто не оказаться в убытках. К примеру, до сих пор „Брюкке“ ни на копейку не повышало стоимость своей продукции, между тем одна из ведущих торговых сетей реализует наши товары в два раза дороже. Я поручил своим специалистам лично проверить, на сколько процентов магазины делают накрутки. Если узнаю, что на 40%, то с ними работать больше не будем. Репутация дороже. Люди по незнанию думают, что по завышенной цене товары отпускает производитель», — приводит слова Бооса издание «Голос хлебороба» Баевского района.

При этом директор предприятия «Брюкке» не скрывает, что в нынешней экономической ситуации ему всё равно в ближайшее время придётся повышать стоимость продукции. Дело в том, что производители должны компенсировать разницу от поставщиков сырья и упаковки. Сейчас же доходит до абсурда — бутылка стоит дороже, чем молоко, которое в него будет разливаться.

«Это ненормально. Чтобы не допустить искусственного накручивания цен, нужно активно работать с поставщиками сырья и ретейлерами. Ещё один больной вопрос — фейки в Сети, которые заставляют людей опустошать полки в магазинах. Нужно разъяснять жителям, что этого делать не нужно. Поверьте, ажиотаж пройдёт, мы искусственно создаём его сами», — добавил Пётр Боос.

Ранее власти Алтайского края предупредили жителей региона, что в ближайшее время многие продукты могут значительно подорожать из-за санкций. Кроме того, часть инвестиционных проектов в сфере пищевой промышленности могут быть заморожены. Иностранные производители оборудования отказываются от поставок из-за санкций и высокого курса доллара. Также высокие ставки по кредитам могут повлечь удорожание продуктов, что может привести к снижению спроса среди населения. Прежде всего, это коснётся товаров с высокой ценовой стоимостью: сыров, мяса, сливочного масла.