ФАС собирается проверить обоснованность роста цен на офисную бумагу

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу в России. Об этом сказано в сообщении ведомства.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — сказано в сообщении.

Представители ведомства заявили о том, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, что после принятия санкций покупатели стали жаловаться на резкий рост цен на офисную бумагу. По сообщению некоторых пользователей, в ряде торговых сетей цены выросли в три раза.

При этом в Минпромторге заявляют, что российские производители способны обеспечить внутренний рынок.