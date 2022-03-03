Франция может заблокировать активы 510 лиц в рамках санкций против России

Французские власти уже задержали четыре грузовых судна и одну яхту

4 марта 2022, 02:49

Франция может заблокировать финансовые активы 510 физических и юридических лиц в рамках санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве экономики, финансов и восстановления Франции.

По сообщению источника, французские власти уже задержали четыре грузовых судна и одну яхту в рамках введённых западными странами антироссийских санкций. Напомним, 26 февраля в проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно Baltic Leader. Корабль принадлежит дочерней компании Промсвязьбанка, который попал под действие санкций США. Также с 12 апреля в отношении него вводятся ограничения со стороны ЕС.

У берегов Франции задержали судно российского банка, попавшего под санкции

У берегов Франции задержали судно российского банка, попавшего под санкции

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна планирует выявлять россиян, которые могут быть добавлены в европейские санкционные списки. Власти хотят накладывать аресты на имущество людей, близких к российской власти. Франция будет вести учёт финансовых активов, недвижимого имущества, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат российским лицам, находящимся под европейскими санкциями.

Франция арестует активы россиян, попавших под санкции

Франция арестует активы россиян, попавших под санкции

Комментарии
    Новости партнеров