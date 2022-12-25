Индекс оливье. На сколько главный новогодний салат подорожал в Алтайском крае за год?

Сколько придётся потратить в регионе на большую миску салата, подсчитали на экономфаке АлтГУ

25 декабря 2022, 08:30, ИА Амител

Фото: скриншот с YouTube-канала "Спасибо Шеф"

Редкий стол в российской семье обходится без оливье в новогоднюю ночь. А накануне главного семейного праздника уже стало традицией подсчитывать, во сколько обойдётся приготовление салата. Например, amic.ru подсчитывал свой «индекс оливье» в конце ноября. Тогда результат удивил: по сравнению с прошлым годом стоимость блюда даже уменьшилась.

Теперь же, когда до Нового года осталась неделя, свою версию «индекса оливье» в Алтайском крае представил экономический факультет АлтГУ. Рассказываем, как изменилась стоимость главного русского салата в регионе за прошедший год.

Как считают «индекс оливье»?

Подсчёт индекса оливье в АлтГУ провела доцент кафедры финансов и кредита Светлана Лепешкина. За основу она взяла классический рецепт салата, который в своих расчётах использует Росстат. В него входят:

колбаса варёная — 400 г;

огурцы маринованные — 400 г;

зелёный горошек — 380 г;

куриные яйца — 4 шт.;

майонез — 200 г;

картофель — 400 г;

морковь — 200 г;

лук репчатый — 100 г.

Кстати, Росстат тоже подсчитал среднюю стоимость этого рецепта оливье по всей России. Получилось, что сейчас такой набор продуктов обойдется в 480,7 рубля — на 8,53% больше, чем год назад. Кстати, там изучили и стоимость селёдки под шубой: по сравнению с декабрём 2021-го она увеличилась на 5,5%.

На экономфаке АлтГУ использовали те же рецепт и методику расчёта, но за основу взяли региональные цены на продукты, которые публикует Алтайкрайстат.

Как подорожали продукты для оливье в Алтайском крае?

Больше всего из ингредиентов салата подорожала варёная колбаса: сразу на 16,40 рубля за килограмм. На втором месте майонез, средняя цена которого увеличилась с 48,40 до 56 рублей. А вот картошка и морковка в Алтайском крае подешевели по сравнению с декабрём прошлого года (картофель — на 6,19 рубля, морковь — на 1,96 рубля). Стали на 2 рубля дешевле и куриные яйца. А вот стоимость горошка не изменилась: его как продавали в среднем по 80 рублей за банку, так и продают.

Детальные результаты исследования экономистов АлтГУ можно посмотреть здесь:

Фото: МИЭМИС АлтГУ Как изменилась стоимость оливье? Всего же индекс оливье в Алтайском крае увеличился на 3,28 рубля, подсчитали в АлтГУ. Исследователи уточнили, что стоимость салата выросла на 0,8% по сравнению с декабрём 2021 года.

А какой был индекс оливье по версии amic.ru?

В своих подсчётах мы использовали немного другой рецепт оливье, но результат получился почти таким же. Набор продуктов на большую порцию новогоднего салата, согласно нашим ноябрьским расчётам, составил 373,7 рубля. Стоимость оказалась всего лишь на 3 рубля больше, чем год назад.

Тогда сделали вывод, что индекс оливье за 12 месяцев практически не изменился. Как в ноябре поясняли федеральные экономические эксперты, к такому результату привело значительное удешевление овощей по сравнению с 2021 годом. И несмотря на то, что колбаса и майонез подорожали, общая стоимость продуктового набора не увеличилась.

Как видим, эти выводы подтвердились и сейчас, когда до Нового года осталось совсем немного. Поэтому без любимого всеми новогоднего салатика на праздник мы точно не останемся.

Кстати, в АлтГУ также провели опрос и выяснили, что готовить оливье для новогоднего стола собираются 89% респондентов. Так что своей популярности блюдо совсем не теряет.