Крупные торговые сети отказались от добровольного сдерживания цен на сахар в России

Крупные торговые сети в России отказались от добровольного сдерживания цен на сахар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Торговые сети „О'Кей“, „Ашан“ и „Атак“ уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», — сказано в сообщении.

В начале марта супермаркеты ввели ограничение наценок на ряд товаров на уровне 5%. В список попали хлеб, сахар и овощи, которые входят в «борщевой набор». Теперь сахар из этого перечня исключён.

В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что это решение принято для того, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж и обеспечить наличие сахара на полках.