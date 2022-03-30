Крупные торговые сети отказались от добровольного сдерживания цен на сахар в России

С начала марта супермаркеты ограничили наценку на ряд товаров на 5%, а теперь сахар из этого списка исключили

30 марта 2022, 14:47, Илья Звягинцев

Крупные торговые сети в России отказались от добровольного сдерживания цен на сахар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Торговые сети „О'Кей“, „Ашан“ и „Атак“ уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», — сказано в сообщении.

В начале марта супермаркеты ввели ограничение наценок на ряд товаров на уровне 5%. В список попали хлеб, сахар и овощи, которые входят в «борщевой набор». Теперь сахар из этого перечня исключён.

В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что это решение принято для того, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж и обеспечить наличие сахара на полках.

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