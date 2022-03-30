Крупные торговые сети отказались от добровольного сдерживания цен на сахар в России
С начала марта супермаркеты ограничили наценку на ряд товаров на 5%, а теперь сахар из этого списка исключили
Крупные торговые сети в России отказались от добровольного сдерживания цен на сахар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.
«Торговые сети „О'Кей“, „Ашан“ и „Атак“ уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», — сказано в сообщении.
В начале марта супермаркеты ввели ограничение наценок на ряд товаров на уровне 5%. В список попали хлеб, сахар и овощи, которые входят в «борщевой набор». Теперь сахар из этого перечня исключён.
В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что это решение принято для того, чтобы предотвратить искусственный ажиотаж и обеспечить наличие сахара на полках.