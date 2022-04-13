Кудрин: инфляция в РФ по итогам 2022 года может достичь 20%

Инфляция в России по итогам 2022 года может быть в диапазоне от 17% до 20%, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Его слова приводят «Известия».

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», — отметил он.

Как уточняет РИА Новости, в марте инфляция в России ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.

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12 апреля Алексей Кудрин также заявил, что ВВП России в 2022 году может снизиться более чем на 10%. По его словам, это повлияет на бюджеты России и регионов, а также на законы о бюджете, принятые субъектами РФ.

Всемирный банк при этом прогнозирует, что падение ВВП России может составить 11,2%. ВВП Украины может упасть на 45%, а стран Европы и Азии — на 4,1%.