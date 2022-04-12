Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ВВП России в 2022 году может снизиться более чем на 10%. Уточнённый прогноз представили Минфин и Минэкономразвития.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — цитирует Кудрина ТАСС.

По его словам, это повлияет на бюджеты России и регионов, а также на законы о бюджете, принятые субъектами РФ.

Кудрин добавил, что Минфин уже работает над тем, чтобы перераспределить бюджет. Он заверил, что регионам будет оказываться помощь из федерального бюджета.