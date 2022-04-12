Кудрин заявил, что ВВП России в 2022 году может снизиться более чем на 10%
Это повлияет на бюджеты страны и регионов, а также на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты субъектами РФ
12 апреля 2022, 14:11, Илья Звягинцев
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ВВП России в 2022 году может снизиться более чем на 10%. Уточнённый прогноз представили Минфин и Минэкономразвития.
«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — цитирует Кудрина ТАСС.
По его словам, это повлияет на бюджеты России и регионов, а также на законы о бюджете, принятые субъектами РФ.
Кудрин добавил, что Минфин уже работает над тем, чтобы перераспределить бюджет. Он заверил, что регионам будет оказываться помощь из федерального бюджета.
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