Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2%

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года на 11,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

«Неопределённость по поводу прогноза беспрецедентно высока, и он зависит от того, как будут идти боевые действия России на Украине, а также от ответа мирового сообщества. Мощное влияние уже введённых санкций, как ожидается, приведёт к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса», — сказано в сообщении регулятора.

Ожидаемое сокращение ВВП Украины составляет более 45%, а совокупность ВВП в Европе и Азии снизится на 4,1%.

В документе отмечается, что эти показатели вдвое превышают показатели пандемийного уровня.