Новые автомобили в России в начале 2023 года подорожают на 10%

Стоимость новых автомобилей в России а начале 2023 года может вырасти на 10%. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок», — сказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Он пояснил, что от увеличения числа ограничений растут издержки перевозчиков, а вместе с ними и конечная цена товара.

Ранее сообщалось, что в российских автосалонах новых автомобилей осталось чуть больше чем на месяц.