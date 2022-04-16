Приложение Альфа-Банка пропало из Google Play

Скриншот из Google Play

Мобильное приложение Альфа-Банка больше недоступно в Google Play — его нельзя скачать или обновить.

При этом уже установленное приложение на Android работает в прежнем режиме, отмечают в Telegram-канале кредитной организации. Также там приложили инструкцию, по которой пользователи могут обновить или скачать банковское приложение на другое устройство.

15 апреля на фоне санкций со стороны Запада приложение Альфа-Банка также было удалено из магазинов App Store. За несколько дней до этого из AppStore и Google Play также пропало приложение Сбербанка.

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