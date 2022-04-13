Приложение Сбербанка удалили из магазина Google Play

Google удалила мобильное приложение Сбербанка на Android из магазина приложений Google Play. Теперь скачать оттуда программу или обновить её невозможно.

В пресс-службе банка ТАСС подтвердили недоступность приложения на площадке «из-за введённых санкций».

«Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», — сообщили в Сбере.

Тем не менее скачать приложение Сбербанка на Android можно с официального сайта кредитной организации.

Кроме того, можно использовать веб-версию «Сбербанк онлайн» — она адаптирована для использования на мобильных устройствах.

Напомним, 12 апреля приложение Сбербанка также стало недоступно и для скачивания в AppStore. Ранее банк попал под блокирующие санкции США, что привело к удалению приложения из маркета.