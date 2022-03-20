Российские компании, которые принимают на работу молодёжь, получат государственную поддержку

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому компании, предоставляющие работу молодёжи, получат государственную поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.

Субсидии получат работодатели, принимающие на работу людей в возрасте до 30 лет. В их число входят студенты, выпускники, люди без профильного образования, а также дети-сироты.

«Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — сказано в сообщении.

Для того чтобы рассчитывать на помощь, предпринимателям нужно будет обратиться в центр занятости или оставить заявку на портале «Работа России». Также потребуется направить документы в Фонд социального страхования.