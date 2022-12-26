Тарифы на ЖКУ предложили повышать в России по новой системе, при которой можно и не повышать

Придётся подсчитать, сколько человек в регионе не может без ущерба для нормальной жизни платить по счетам

26 декабря 2022, 15:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Общественный совет при Минстрое РФ предложил при формировании тарифов оценивать доступность услуг ЖКУ, чтобы как можно больше граждан смогли оплачивать квитанции, а если треть населения региона не способна оплатить счета, поднимать расценки нельзя, пишут «Известия».

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учётом платежеспособного спроса населения», — пояснила Ирина Булгакова, руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при ведомстве.

Например, можно рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, сколько человек в регионе сможет без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты.

«Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — подчеркнула Булгакова.

В этом случае компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета в виде субвенций. В это время регион должен искать способы создания экономических условий для роста благосостояния людей.

Ранее amic.ru рассказал, на сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 декабря и сколько придётся платить за «коммуналку» в Алтайском крае.