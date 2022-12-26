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Тарифы на ЖКУ предложили повышать в России по новой системе, при которой можно и не повышать

Придётся подсчитать, сколько человек в регионе не может без ущерба для нормальной жизни платить по счетам

26 декабря 2022, 15:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Общественный совет при Минстрое РФ предложил при формировании тарифов оценивать доступность услуг ЖКУ, чтобы как можно больше граждан смогли оплачивать квитанции, а если треть населения региона не способна оплатить счета, поднимать расценки нельзя, пишут «Известия».

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учётом платежеспособного спроса населения», — пояснила Ирина Булгакова, руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при ведомстве.

Например, можно рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, сколько человек в регионе сможет без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты.

«Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — подчеркнула Булгакова.

В этом случае компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета в виде субвенций. В это время регион должен искать способы создания экономических условий для роста благосостояния людей.

Ранее amic.ru рассказал, на сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 декабря и сколько придётся платить за «коммуналку» в Алтайском крае.

Комментарии 16

  • при которой можно и не повышать - но повышать мы естественно будем и не раз
    26 декабря, Гость   Ответить
  • а если треть населения региона не способна оплатить счета, поднимать расценки нельзя--- не сомневаюсь, что платить по счетам сможет 4/3 населения, тут главное как посчитать
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Давайте все не будем платить.)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • пока у каждого есть авто и песель повышать НУЖНО!!!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Машину продала, песеля нет - когда мне снизят квартплату?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • а не чего что кто то ВООБЩЕ обещал не повышать тарифы весь 2023 годи или как всегда
    26 декабря, Гость   Ответить
  • песель - это что?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • шобачка
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "песель - это что?" -- Это пёсель. Пёс, собака.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Неолиберальный правящий режим филиал мирового глобализма строго выполняет требования его структур по содержанию народа в нищете причем беспробудной.Грабить его и все средства направлять в его преступный общак на свое обогащение любыми способами к стати легально применяемыми в стране(вывоз капитала,природных ресурсов по дешевке, оставление валютной выручки за рубежом, формирование разного рода фондов резервов и вывоз их за рубеж, заоблачные % по кредитам и мизерные по вкладам, нагло ростовщически паразитическая система микрофинансов) при рьяной не прикрытой во вред народу поддержке государства,недопуская накопления у простых граждан капитала.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Это пёсель. Пёс, собака. === Благодарю!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Сегодня квитанция пришла(без оплаты за свет).За 2х комнатную-6900!!!!У меня пенсия 12500.Вот так подарок к новому году!!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, до июля 24 года так-то не должны повышать, 1.5 года.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, у кого 6900 оплата и 12500 пенсия. Для вас давно введена такая мера социальной защиты, как субсидия.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • В начале 90-х (госпредприятия становились частными) пришлось поработать в новоявленном ООО, и прослеживалась шокирующая стабильность: план выполнил - план повышается, не выполнил - не повышается (в бюро статистики можно было получать справки об инфляции и повышать "не от фонаря" и вседозволенности). В ЖКУ решили предоставлять услуги не на основе себестоимости, а рыться в кошельках клиентов и повышать по мере платежеспособности. Заплатили - повысили, не заплатили - повысят в наказание, обложат пеней и судебными штрафами, вгонят в безвылазные долги. При капитализме"...а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь" - басня (т.е. в гуманисты не годитесь)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Надо поднимать, пока треть не перестанет платить, т.е. у трети населения не будет денег на эту РОСКОШЬ - КЛАСС!!!
    27 декабря, Гость   Ответить
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