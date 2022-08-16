В Барнауле стоимость нового корпуса детского медцентра превысила 5 млрд рублей

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что стоимость строительства хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства превысила 5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, объект, которого в крае ждут больше девяти лет, должен появиться в 2025 году. В июне стоимость строительства оценили в 2,8 млрд рублей. В конце июля стало известно, что в ходе тендера стартовую цену в 2,86 млрд снизили до 2,77 млрд.

С учётом медоборудования стоимость ранее составляла около 3,8 млрд рублей. Позже цену скорректировали — 4,3 млрд.

«Мы приступили к строительству хирургического корпуса. <...> Стоимость совокупно оценивается в 5,1 млрд рублей. Безусловно, введение его в эксплуатацию отразится на качестве медицинской помощи для детей», — подчеркнул Попов.

В корпусе площадью 19,5 тыс. кв. метров будет восемь наземных этажей и один цокольный. Здесь разместятся семь операционных, реанимация, отделения урологии, андрологии, травматологии, ортопедии, детской хирургии, нейрохирургии, лучевой диагностики.

В больнице также оборудуют онкологический блок с особыми суперстерильными палатами и одноместные боксы для матери и ребёнка. В стационарных отделениях будут игровые детские комнаты и учебные классы.

Хирургический корпус, рассчитанный на 165 коек, оснастят современным оборудованием.