В Барнауле построят восьмиэтажную детскую больницу за 2,7 млрд рублей

В Барнауле вскоре начнут строительство хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства на улице Гущина, сообщает «Толк».

Накануне единый государственный стройзаказчик провёл тендер на поиск подрядчика. Заявку подал единственный участник — ООО «Селф».

«Стартовая цена начиналась от 2,86 млрд рублей, подрядчик опустил её до 2,77 млрд рублей. С компанией уже заключили госконтракт сроком до октября 2025 года», — отмечает издание.

В хирургическом корпусе площадью 19,5 тыс. кв. метров будет восемь наземных этажей и один цокольный. Здесь должны разместиться семь операционных, реанимация, отделения урологии, андрологии, травматологии, ортопедии, детской хирургии, нейрохирургии, лучевой диагностики.

Также в больнице оборудуют онкологический блок с особыми суперстерильными палатами и одноместные боксы для матери и ребёнка. В стационарных отделениях будут игровые детские комнаты и учебные классы.

Больницу, рассчитанную на 165 коек, оснастят современным оборудованием.