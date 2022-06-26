На Алтае ищут, кто построит Центру охраны материнства хирургический корпус за 2,8 млрд рублей

30 июня 2022 года станет известно, нашёлся ли подрядчик на строительство нового хирургического корпуса для клинического Центра охраны материнства и детства в Барнауле. Такие сроки указаны в заявке, которую опубликовал единый заказчик капстроительства региона на портале госзакупок. Стоимость строительства оценили почти в 2,8 млрд рублей.

Важный для детского здравоохранения объект ждут в крае более девяти лет — с 2012 года. Проект прошёл все необходимые экспертизы ещё в 2020 году. Планируется, что уже в 2022 году начнётся строительство, а корпус сдадут в 2025-м.

Чтобы не возить малышей в Новосибирск

Стационар хирургического корпуса будет рассчитан на 165 коек. Кроме того, там должна появиться реанимация на 12 мест.

Согласно проекту, в здании разместятся семь операционных, приёмно-диагностическое отделение, реанимационный консультативный педиатрический центр, отделения лучевой диагностики, ортопедии и онкологии, а также травмпункт и современная лаборатория. Кроме того, планируется разместить в корпусе аптеку и конференц-зал.

Строительство корпуса должно решить сразу несколько важных задач для регионального здравоохранения. Например, сейчас некоторые виды хирургической помощи новорождённым и детям могут оказать только в больницах для взрослых. Малышей с аномалиями развития и черепно-мозговыми травмами врачи вынуждены направлять в Новосибирск.

С появлением хирургического корпуса эти проблемы исчезнут: все виды медпомощи дети смогут получать на Алтае.

Общая площадь помещений составит 19,5 тысячи квадратных метров, этажность — до восьми этажей. Хирургический корпус построят по адресу ул. Гущина, 179, на территории Центра охраны материнства и детства.

Как следует из документации, строительство должно начаться уже в 2022 году. На все работы потенциальному подрядчику отводится 1140 дней. Соответственно, объект рассчитывают сдать в 2025 году.

Естественно, всё это случится при условии, что подрядчика найдут быстро.

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Почти в два раза дороже, чем ожидалось

Начальная цена, за которую подрядчику предлагают возвести корпус, — 2,78 млрд рублей.

Впрочем, ещё два года назад региональный Минздрав оценивал проект строительства в два раза дешевле — в 1,5 млрд рублей. Тогда в ведомстве ждали, что новый корпус удастся построить всего за два года. Пандемия COVID-19 помешала этим планам.

Теперь строительство потребует гораздо больше и времени, и денег.

С оборудованием — ещё дороже

Вместе со всей медицинской техникой, которая потребуется новому корпусу, проект обойдётся в 4,3 миллиарда рублей. Такую сумму в апреле 2022 года назвал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что стоимость строительства хирургического корпуса «подскочила» почти на миллиард всего за несколько месяцев.

«Изначальная сметная стоимость была порядка 3,4 миллиарда рублей, сейчас она уже 4,3 миллиарда рублей, поэтому нам нужно актуализировать цены и выходить на торги, чтобы привлечь подрядчиков, способных построить высокотехнологичный объект», — говорил тогда Попов.

Причина — серьёзное подорожание медицинского оборудования из-за непростой внешнеполитической обстановки.

Основную часть денег на строительство Алтайскому краю выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также незначительную часть финансирования обеспечил региональный бюджет.

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Ждали долго

О том, что Барнаул нуждается в крупном детском центре хирургии, власти и медики говорили с 2012 года. Но подвижки в этом вопросе случились только в 2018 году, когда в регион приехал руководивший тогда Минтрудом РФ Максим Топилин. Министр вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко посетил медучреждение и пообещал помочь со строительством корпуса.

Проект здания разработали в институте «Алтайгражданпроект». Госэкспертизу он прошёл ещё весной 2020 года. В декабре того же года строительство корпуса одобрили на градсовете. Тогда архитекторы единогласно поддержали проект и рекомендовали его к скорейшей реализации.