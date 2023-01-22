В ДНР рассказали, когда регион достигнет самоокупаемости в составе России

До 1 марта должны сформировать проект социально-экономического развития региона

22 января 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что примерно через 10 лет регион перестанет быть дотационным и перейдёт на самоокупаемость, пишут "Известия".

"У нас поставлена задача до 1 марта сформировать проект нашей госпрограммы социально-экономического развития. Её фокус должен сконцентрироваться на двух вещах: первое – благополучие людей, вторая задача – восстановление экономики. Мы будем базовый сценарий закладывать, что условно лет за десять мы должны стать самоокупаемым бюджетом", – сказал Хоценко в эфире телеканала РБК.

Он подчеркнул, что у ДНР высокий промышленный потенциал – в регионе работают шахты, металлургические, машиностроительные предприятия. Однако необходимо техническое переоснащение, например, на некоторых предприятиях уже девять лет не приобретали новое оборудование.

Хоценко отметил, что некоторые товары, в частности металлургическая продукция, уже поставляются в другие регионы страны.

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