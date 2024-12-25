Экономист назвал лучший способ хранения сбережений в 2025 году
Пока преобладает высокая ключевая ставка, оптимально пользоваться вкладами
25 декабря 2024, 17:50, ИА Амител
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Экономист Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру" назвал самый лучший способ хранения сбережений в 2025 году.
По его словам, для простых людей и не очень больших денег нет ничего более выгодного и надежного, чем банковские вклады.
"Пока есть высокая ставка, будут и очень высокие проценты – а в Центральном банке дали понять, что высокая ставка сохранится еще долго, по крайней мере, полгода", – отметил эксперт.
Накануне в Центробанке рассказали, почему на данный момент опасно снижать ключевую ставку.
17:56:34 25-12-2024
Вклады, говорите...
В 1991 году уже проходили, ага.
18:40:12 25-12-2024
Вангую-в течении двух-трех месяцев банки снизят проценты по вкладам менее 10%....Кредиты не берут изза больших процентов и жирным котам негде взять деньги...
08:58:28 26-12-2024
Бдыщ (18:40:12 25-12-2024) Вангую-в течении двух-трех месяцев банки снизят проценты по ... Твое вангование мимо...
К весне девальвация рубля... 120-130 за бакс будет, послушай умных экономистов, Хазина, например
18:48:55 25-12-2024
При сегодняшних ценах на продукты, лучше все что заработал, всё вкладывать в себя! Буквально - в-с-е-б-я!
Купил что-то и съел! А больше ни на что не останется!!!
22:59:18 25-12-2024
Только народ не верит больше Сбербанку, один раз уже изъяли деньги у граждан и не вернули, что-то мне подсказывает, что они хотят повторить, уж очень просят открыть вклад.