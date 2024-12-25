Пока преобладает высокая ключевая ставка, оптимально пользоваться вкладами

25 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Экономист Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру" назвал самый лучший способ хранения сбережений в 2025 году.

По его словам, для простых людей и не очень больших денег нет ничего более выгодного и надежного, чем банковские вклады.

"Пока есть высокая ставка, будут и очень высокие проценты – а в Центральном банке дали понять, что высокая ставка сохранится еще долго, по крайней мере, полгода", – отметил эксперт.

Накануне в Центробанке рассказали, почему на данный момент опасно снижать ключевую ставку.