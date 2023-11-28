Правда ли, что в России дорожает говядина и с чем это связано?
Ранее СМИ сообщали о значительном подорожании мяса курицы, индейки и свинины
28 ноября 2023, 06:29, ИА Амител
Российские СМИ пишут о грядущем подорожании говядины на рынке. По их информации, к Новому году рост может составить до 10%. Это обусловлено несколькими факторами, в том числе и спадом производства. При этом дорожает не только говядина, но и другое мясо – ранее СМИ писали о серьезном повышении цен на курицу, свинину и индейку.
Как подорожает говядина?
Директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал "Парламентской газете", что до наступления Нового года говядина успеет подорожать на 7-10%. При этом за год (с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го) говядина и так подорожала примерно на 30 рублей.
Роман Костюк утверждает, что говядина будет расти в цене и дальше. С этим согласен и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он подчеркнул, что говядина с начала года подорожала на 5,9%.
Почему дорожает говядина?
Среди причин подорожания – стабильное падение производства, рост цен перед праздниками и повышение издержек. По словам Романа Костюка, уже на протяжении десяти лет падает производство говядины и сокращается поголовье крупного рогатого скота.
Сейчас на одну мясную корову приходится шесть молочных, тогда как в остальном мире наоборот: на одну молочную – от трех до пяти мясных. Поэтому Россия все еще зависит от импорта, отметил он. Так, страна завозит от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства.
По словам Петра Шелища, издержки производителей сильно выросли из-за валютного курса, ставки кредита, транспортных и энергетических тарифов, цен на корма и ветеринарные препараты.
А что говорят власти?
При этом "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минфина пишет, что производство говядины, наоборот, увеличилось: за десять месяцев прирост составил 7,6%, а всего в стране произвели почти 891 тысячу тонн мяса. По информации Минфина, цена на говядину поднялась в пределах общей инфляции: к соответствующему периоду 2022 года розничная стоимость мяса выросла на 6,7 %.
В ведомстве также уточнили, что к новогодним праздникам традиционно растут розничные цены, что связано с увеличением спроса на продукты питания.
"Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", – сообщили в ведомстве.
Растет ли в цене другое мясо?
Да. В 2023 году активно дорожали курятина, свинина и индейка. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал "Парламентской газете", что свинина с начала года уже подорожала на 14,4%, а курица – на 29,7%. То же СМИ писало, что с начала года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки подорожали на 28%. В Алтайском крае куриное мясо даже стало дефицитом.
В Национальной ассоциации производителей индейки сообщали, что по сравнению с 2022 годом мясо курицы подорожало на 27%, а индейки – на 20%. Индейка росла в цене из-за общего роста себестоимости продукции, повышения цен на товары субституты (курица, свинина), а также возросший спрос со стороны мясопереработчиков.
Могут ли снизиться цены?
Да. В Национальной ассоциации производителей индейки пишут, что традиционно после новогодних праздников наблюдается снижение спроса и цен на мясо. И в январе можно ожидать существенного снижения стоимости. "Коммерсант" сообщает, что оптовые цены на курицу и свинину уже начали снижаться.
07:11:52 28-11-2023
А связано это со зверствами импортозамещателей. Когда у них харя треснет ?
07:12:57 28-11-2023
Дьявол прячется в деталях, а эксперты это детальки Дьявола. Заколдованный круг.
07:15:15 28-11-2023
При чем валютный курс? Доллар пинком выгнали и все должно дешеветь
07:17:25 28-11-2023
Цены как Европе. Зарплата как в Таджикистане.
07:32:16 28-11-2023
Джамшут (07:17:25 28-11-2023) Цены как Европе. Зарплата как в Таджикистане.... Кому как не Джамшуту знать как оно там в Европе…
08:17:36 28-11-2023
Гость (07:32:16 28-11-2023) Кому как не Джамшуту знать как оно там в Европе…... Ваня может все Интернете узнать. Даже на Ютубе.
08:44:50 28-11-2023
Гость (08:17:36 28-11-2023) Ваня может все Интернете узнать. Даже на Ютубе.... Так ты Ване и подскажи, а мне не надо, я и так знаю. Мне просто эти ваши ежедневные стенания и наматывание вами соплей на важи же культяпки очень сильно надоели. Да бедные оне, прямо недоедают. И зарплаты у них маленькие, и цены в магазинах высокие, и мясо они только на картинках видят… Тогда кто эти все остальные люди, что покупают готовую еду в доставках, которая явно дороже на выходе, чем просто купить продукт в магазине и приготовить его, кто эти новые автомобили покупает и тысячи квадратов жилья, что ежегодно строятся в Барнауле, кто путевки заграницу покупает, кто в торговых центрах покупки делает, кто в кабаках постоянно сидит, в конце концов???? Вот вы все, которые в слезах тут ежедневно, вы сами откуда будете? Вы где обитаете? У вас какая то отдельная обитель??? Почему остальные люди живут не так как вы?
09:11:36 28-11-2023
Гость (08:44:50 28-11-2023) Так ты Ване и подскажи, а мне не надо, я и так знаю. Мне про... Да покупают. Да. сидят в кабаках. Но делают это не "благодаря" , а "вопреки" политики государства и таких деятелей, как ты...
09:24:08 28-11-2023
Гость (08:44:50 28-11-2023) Так ты Ване и подскажи, а мне не надо, я и так знаю. Мне про... Зачем себя мучить, читая стенания? Надоело - не читай. Время больше не на что потратить, мистер "успех"?
09:45:42 28-11-2023
Гость (08:44:50 28-11-2023) Так ты Ване и подскажи, а мне не надо, я и так знаю. Мне про... Ну это точно не бюджетник среднего звена🤦♀️точно могу сказать.
11:23:29 28-11-2023
Гость (08:44:50 28-11-2023) Так ты Ване и подскажи, а мне не надо, я и так знаю. Мне про... +100500
11:44:38 28-11-2023
Гость (08:44:50 28-11-2023) Так ты Ване и подскажи, а мне не надо, я и так знаю. Мне про... Гость, много вас таких, в процентном выражение, которые каждый день поедаете говядину? Процентов 20-30 не больше. Сейчас те кто прикуривал ассигнациями, меняют местожительство за колючую проволоку, где говядину не подают.
11:58:44 28-11-2023
Гость (11:44:38 28-11-2023) Гость, много вас таких, в процентном выражение, которые кажд... Ты не скалься) пока толстый сохнет, худой сдохнет… Еще неизвестно куда ты сменишь свою прописку. И заметь, я не говорю про москвичей, противопоставляя их вам, плакальщикам. Я вам говорю про жителей Барнаула. Они живут в этом городе, ездят по тем же дорогам, что и вы, по одним и тем-же улицам ходят вместе с вами. Но почему у них жизненная парадигма иная, чем у вас? Может вам на себя внимание обратить? Может не обвинять более высокооплачиваемых что они нехорошие люди, может по себе какие-то выводы сделать, не, не хотите?
14:09:40 28-11-2023
Гость (11:58:44 28-11-2023) Ты не скалься) пока толстый сохнет, худой сдохнет… Еще неизв... писали уже "старость - не радость". Озлобление в вашем случае переходит все границы. Вы в пограничной зоне. Попросите жену вызвать санитаров. А то вы уже про культяпки заговорили. Знаем мы вас, злобных пенсов: топор в руки и пошел крушить
14:33:08 28-11-2023
Гость (11:58:44 28-11-2023) Ты не скалься) пока толстый сохнет, худой сдохнет… Еще неизв... Может не обвинять более высокооплачиваемых что они нехорошие люди, может по себе какие-то выводы сделать, не, не хотите?============================ Много высокооплачиваемых, получающих эту оплату по совести? Кырлы Мырлы. вывел формулу, если на кону стоит миллион, то за него могут убить в прямом и переносным смысле даже в благих побуждениях. Вывод, сам себе напрашивается.
15:32:02 28-11-2023
Гость (14:33:08 28-11-2023) Может не обвинять более высокооплачиваемых что они нехорошие... А по какой совести оценивать будете? По собственной пролетарской? Так ваша совесть не мерило, мерило - квалификация и стоимость труда на рынке. Если вы обычный бухгалтер в отделе из 10-15 человек, то вы никак не будете близки по зарплате к уровню главного бухгалтера. Если вы рядовой учитель, то ваша зарплата будет значительно меньше зарплаты директора школы. Вы понимаете о чем я?
17:28:44 28-11-2023
Гость (15:32:02 28-11-2023) А по какой совести оценивать будете? По собственной пролетар... Вы понимаете о чем я? Понимаю тебя, даже очень, но не может быть разница на порядки. Таковых разниц у махровых буржуинов нет, ибо они знают, что может произойти революция, вот такая совесть у них. В России же, если он директор, то считает что он уцепился за бороду бога, с маленькой буквой, которого Дьяволом зовут.
07:52:11 28-11-2023
Дорожает?-Правда. С чем связано?-С голодом. Феодалы все никак нажраться не могут...
08:27:45 28-11-2023
Капитализм.
08:43:53 28-11-2023
Человек (08:27:45 28-11-2023) Капитализм.... Капитализм это: 1. Право собственности 2, Равенство всех перед законом (т.к. если нет законов, невозможно реализовать право собственности). Феодализм это: 1. Неподсудность феодалов 2. Бесправие плебеев. Так что утверждение, что мы сейчас живем при капитализме, является очень спорным...
09:12:12 28-11-2023
Человек (08:27:45 28-11-2023) Капитализм.... У вас карла-марла головного мозга
09:26:17 28-11-2023
Человек (08:27:45 28-11-2023) Капитализм.... Ты бы съездил, посмотрел хоть на настоящий капитализм, бедолага.
09:48:11 28-11-2023
Гость (09:26:17 28-11-2023) Ты бы съездил, посмотрел хоть на настоящий капитализм, бедол... Куда съездить? Назови страну, где подают настоящий капитализм. Мне просто интересно что именно ты назовешь в качестве ориентира)
10:25:54 28-11-2023
Всегда ,да и это истина . ПРАВ ТОТ У КОГО ПРАВ БОЛЬШЕ!!!!! Это для тех кто рассуждает много.