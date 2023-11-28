Правда ли, что в России дорожает говядина и с чем это связано?

Ранее СМИ сообщали о значительном подорожании мяса курицы, индейки и свинины

28 ноября 2023, 06:29, ИА Амител

Говядина / Фото: unsplash.com

Российские СМИ пишут о грядущем подорожании говядины на рынке. По их информации, к Новому году рост может составить до 10%. Это обусловлено несколькими факторами, в том числе и спадом производства. При этом дорожает не только говядина, но и другое мясо – ранее СМИ писали о серьезном повышении цен на курицу, свинину и индейку.

Как подорожает говядина?

Директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал "Парламентской газете", что до наступления Нового года говядина успеет подорожать на 7-10%. При этом за год (с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го) говядина и так подорожала примерно на 30 рублей.

Роман Костюк утверждает, что говядина будет расти в цене и дальше. С этим согласен и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он подчеркнул, что говядина с начала года подорожала на 5,9%.

Почему дорожает говядина?

Среди причин подорожания – стабильное падение производства, рост цен перед праздниками и повышение издержек. По словам Романа Костюка, уже на протяжении десяти лет падает производство говядины и сокращается поголовье крупного рогатого скота.

Сейчас на одну мясную корову приходится шесть молочных, тогда как в остальном мире наоборот: на одну молочную – от трех до пяти мясных. Поэтому Россия все еще зависит от импорта, отметил он. Так, страна завозит от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства.

По словам Петра Шелища, издержки производителей сильно выросли из-за валютного курса, ставки кредита, транспортных и энергетических тарифов, цен на корма и ветеринарные препараты.

А что говорят власти?

При этом "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минфина пишет, что производство говядины, наоборот, увеличилось: за десять месяцев прирост составил 7,6%, а всего в стране произвели почти 891 тысячу тонн мяса. По информации Минфина, цена на говядину поднялась в пределах общей инфляции: к соответствующему периоду 2022 года розничная стоимость мяса выросла на 6,7 %.

В ведомстве также уточнили, что к новогодним праздникам традиционно растут розничные цены, что связано с увеличением спроса на продукты питания.

"Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", – сообщили в ведомстве.

Растет ли в цене другое мясо?

Да. В 2023 году активно дорожали курятина, свинина и индейка. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал "Парламентской газете", что свинина с начала года уже подорожала на 14,4%, а курица – на 29,7%. То же СМИ писало, что с начала года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки подорожали на 28%. В Алтайском крае куриное мясо даже стало дефицитом.

В Национальной ассоциации производителей индейки сообщали, что по сравнению с 2022 годом мясо курицы подорожало на 27%, а индейки – на 20%. Индейка росла в цене из-за общего роста себестоимости продукции, повышения цен на товары субституты (курица, свинина), а также возросший спрос со стороны мясопереработчиков.

Могут ли снизиться цены?

Да. В Национальной ассоциации производителей индейки пишут, что традиционно после новогодних праздников наблюдается снижение спроса и цен на мясо. И в январе можно ожидать существенного снижения стоимости. "Коммерсант" сообщает, что оптовые цены на курицу и свинину уже начали снижаться.