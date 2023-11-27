Цены на курицу и свинину начали снижаться в России
Особенно заметно это в последнюю неделю
27 ноября 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России начали снижаться оптовые цены на свинину и курицу. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Бедра бройлера подешевели за неделю на 10% (до 172 руб. за 1 кг), окорочка – на 8% (до 182 руб. за 1 кг), филе – на 3% (до 355 руб. за 1 кг). Цены на свиную грудинку снизились на 4% (до 225 руб. за 1 кг), окорок и лопатка подешевели на 3% (до 298 руб. и 290 руб. за 1 кг)", – сказано в сообщении.
Особенно заметно снижение цен в последнюю неделю. Среди причин называют повышенное внимание регуляторов к ним, а также стремление предприятий избежать ограничений на экспорт продукции за рубеж.
Ранее сообщалось, что в России может подорожать говядина.
18:25:28 27-11-2023
Снижаться? Неужели наши вопли дошли до Бога? Удивительно!
19:59:46 27-11-2023
Виновных в диверсии выявили? Покарали?
23:41:30 27-11-2023
Гость (19:59:46 27-11-2023) Виновных в диверсии выявили? Покарали?... Чё, они сами свой сук рубить будут? Народный гнев, вот они раком, раком назад.
22:00:51 27-11-2023
В нашей РОССИИ наборт все только дорожает.Везет им!
22:18:02 27-11-2023
Это ненадолго. Когда был бум с яйцами, подешевели на 4 руб но через неделю подорожали на 15руб.