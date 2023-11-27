Цены на курицу и свинину начали снижаться в России

Особенно заметно это в последнюю неделю

27 ноября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России начали снижаться оптовые цены на свинину и курицу. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Бедра бройлера подешевели за неделю на 10% (до 172 руб. за 1 кг), окорочка – на 8% (до 182 руб. за 1 кг), филе – на 3% (до 355 руб. за 1 кг). Цены на свиную грудинку снизились на 4% (до 225 руб. за 1 кг), окорок и лопатка подешевели на 3% (до 298 руб. и 290 руб. за 1 кг)", – сказано в сообщении.

Особенно заметно снижение цен в последнюю неделю. Среди причин называют повышенное внимание регуляторов к ним, а также стремление предприятий избежать ограничений на экспорт продукции за рубеж.

Ранее сообщалось, что в России может подорожать говядина.