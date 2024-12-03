Выплаты будут доступны для тех, кто формировал накопления с 2002 по 2013 год

03 декабря 2024, 09:43, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году россияне смогут забрать пенсионные накопления при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако их размер не должен превышать 412 тыс. рублей Об этом сообщает РИА Новости.

"Выплата накопительной пенсии доступна для тех мужчин и женщин, кто формировал пенсионные накопления в период 2002-2013 годов, и достиг 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины). Формат выплаты будет различаться в зависимости от объема этих накоплений", – рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Эксперт объяснил, что средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития. В 2025 году он составит 270 месяцев. Если размер выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то накопления выплачивают единовременно.

Максимальная сумма накоплений, которую можно забрать единоразово, составит 412 тысяч рублей. В 2025-м единовременную выплату смогут получить 713 тыс. человек.