Эксперты напомнили, кому из россиян проиндексируют пенсии в 2025 году
Индексации пенсионных выплат в следующем году пройдут дважды
03 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Две масштабные индексации пенсий запланированы на 2025 год. Они пройдут в январе и апреле. Об этом сообщает РИА Новости.
С 1 апреля на рекордные 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению.
"Право на социальную пенсию возникает у граждан, не накопивших достаточно стажа, инвалидов, потерявших кормильца и т.п.", – напомнила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Повышенные страховые пенсии россияне получат уже с 1 января 2025 года. Их проиндексируют на инфляцию 2024 года – 7,3%. Эти выплаты доступны гражданам на основании страхового стажа.
Помимо этого, Социальный фонд возобновит индексацию пенсий всем работающим пенсионерам. Для них выплаты повысят на общих основаниях с неработающими пенсионерами.
"Для этого к пенсии на декабрь 2024 года прибавят все пропущенные индексации, начиная с 2016 года, если на них у человека есть право. Но саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры получат лишь после завершения трудовой деятельности", – заключила эксперт.
08:09:45 03-12-2024
Лежали на печи. Всё жизнь не обременяли работой. А индексация в два раза выше. Как то не так.
10:46:05 03-12-2024
Гроши.
13:09:35 03-12-2024
Пока чиновники высший руки не сравняются с народом, то постоянно будет, как в той басне про "вершки и корешки". Обведут народ вокруг пальца.