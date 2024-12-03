Индексации пенсионных выплат в следующем году пройдут дважды

03 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Две масштабные индексации пенсий запланированы на 2025 год. Они пройдут в январе и апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 апреля на рекордные 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

"Право на социальную пенсию возникает у граждан, не накопивших достаточно стажа, инвалидов, потерявших кормильца и т.п.", – напомнила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Повышенные страховые пенсии россияне получат уже с 1 января 2025 года. Их проиндексируют на инфляцию 2024 года – 7,3%. Эти выплаты доступны гражданам на основании страхового стажа.

Помимо этого, Социальный фонд возобновит индексацию пенсий всем работающим пенсионерам. Для них выплаты повысят на общих основаниях с неработающими пенсионерами.