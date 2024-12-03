НОВОСТИОбщество

Эксперты напомнили, кому из россиян проиндексируют пенсии в 2025 году

Индексации пенсионных выплат в следующем году пройдут дважды

03 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Две масштабные индексации пенсий запланированы на 2025 год. Они пройдут в январе и апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 апреля на рекордные 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

"Право на социальную пенсию возникает у граждан, не накопивших достаточно стажа, инвалидов, потерявших кормильца и т.п.", – напомнила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Повышенные страховые пенсии россияне получат уже с 1 января 2025 года. Их проиндексируют на инфляцию 2024 года – 7,3%. Эти выплаты доступны гражданам на основании страхового стажа.

Помимо этого, Социальный фонд возобновит индексацию пенсий всем работающим пенсионерам. Для них выплаты повысят на общих основаниях с неработающими пенсионерами.

"Для этого к пенсии на декабрь 2024 года прибавят все пропущенные индексации, начиная с 2016 года, если на них у человека есть право. Но саму сумму индексации за 2016-2024 годы работающие пенсионеры получат лишь после завершения трудовой деятельности", – заключила эксперт.

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

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В частности, такие выплаты доступны тем, кто хорошо зарабатывал вбелую
НОВОСТИОбщество
пенсии выплаты

Комментарии 3

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Лежали

08:09:45 03-12-2024

Лежали на печи. Всё жизнь не обременяли работой. А индексация в два раза выше. Как то не так.

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Гость

10:46:05 03-12-2024

Гроши.

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Гость

13:09:35 03-12-2024

Пока чиновники высший руки не сравняются с народом, то постоянно будет, как в той басне про "вершки и корешки". Обведут народ вокруг пальца.

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