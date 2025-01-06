Экономисты считают, что в 2025 году ключевая ставка начнет снижаться
Ставка может начать снижаться в апреле, предположил эксперт
06 января 2025, 21:30, ИА Амител
Снижение ключевой ставки в России может начаться во втором квартале 2025 года, вероятнее всего, в апреле. Такое мнение в интервью РБК высказал экономист "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко.
По его словам, к этому приведет охлаждение совокупного спроса, что будет происходить как через кредитные, так и бюджетные каналы, а также нормализация роста цен в первом и втором квартале 2025 года.
Мелащенко полагает, что на заседании совета директоров в феврале Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. С этим мнением согласен и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает продолжения снижения инвестиционной и потребительской активности, что приведет к ослаблению давления на рынок труда.
Напомним, что 20 декабря Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%. Тогда в ЦБ подчеркнули, что решение принято в связи с ужесточением денежно-кредитных условий и охлаждением кредитной активности.
22:36:45 06-01-2025
Вряд ли начнут снижать в апреле, т.к. в апреле будет максимальная инфляция и скорее всего в феврале и апреле будет повышение ставки. А снижать могут начать в августе
23:08:33 06-01-2025
На 1-3% снизится в конце января...
03:13:01 07-01-2025
Смешной эксперт
09:59:32 07-01-2025
Смешной не эксперт, а смешны местные недоделки со своими прогнозами. Не, в апреле не будет, будет в августе… на 1-3% снизится в конце января…. Откуда? Почему? На основании чего? Вы вообще что про деньги знаете, кроме дат получки и аванса?