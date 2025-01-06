Экономисты считают, что в 2025 году ключевая ставка начнет снижаться

Ставка может начать снижаться в апреле, предположил эксперт

06 января 2025, 21:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Снижение ключевой ставки в России может начаться во втором квартале 2025 года, вероятнее всего, в апреле. Такое мнение в интервью РБК высказал экономист "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко.

По его словам, к этому приведет охлаждение совокупного спроса, что будет происходить как через кредитные, так и бюджетные каналы, а также нормализация роста цен в первом и втором квартале 2025 года.

Мелащенко полагает, что на заседании совета директоров в феврале Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. С этим мнением согласен и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает продолжения снижения инвестиционной и потребительской активности, что приведет к ослаблению давления на рынок труда.

Напомним, что 20 декабря Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%. Тогда в ЦБ подчеркнули, что решение принято в связи с ужесточением денежно-кредитных условий и охлаждением кредитной активности.