Экс-аналитик ЦРУ заявил, что убийство Кириллова не спасет Украину

Он сравнил украинские власти с пассажирами "Титаника"

18 декабря 2024, 13:20, ИА Амител

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов / Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС

Власти Украины готовы на все, а потому организовали убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive. В своей речи он сравнил Киев с пассажирами тонущего корабля.

"Это похоже на то, как если бы кто-нибудь из пассажиров "Титаника", который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина", – заявил он.

Экс-аналитик добавил, что некоторые люди в критической ситуации начинают совершать необдуманные поступки. Джонсон предупредил, что Украину не ждет чудесное спасение из сложившейся ситуации.

Напомним, взрыв, который привел к гибели Кириллова и его помощника, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила. По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".