Экс-гендиректора алтайского "Кучуксульфата" приговорили к условному сроку за мошенничество

Испытательный срок составит три года

30 июня 2025, 20:55, ИА Амител

"Кучуксульфат" / Фото: rosim.gov.ru

Благовещенский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору и основному акционеру предприятия "Кучуксульфат" Василию Гамаюнову. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, его приговорили к 5 годам тюрьмы с лишением права заниматься частной детективной деятельностью на два года — наказание является условным с испытательным сроком в три года.

Экс-управляющего признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей и суда, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021-го он путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства предприятия на общую сумму 142,6 млн рублей.

Отметим, что в июне 2023 года суд признал бизнесмена банкротом. Тогда же Росимущество обратилось в суд с требованием признать недействительными ряд сделок, заключенных в 2012-2019 и 2021-2022 годах, и взыскать с Гамаюнова почти 190 млн рублей. Уточнялось, что, будучи акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата", предприниматель оказывал предприятию услуги по детективному, детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности. В 2024 году СМИ писали, что сумма всех исковых требований к Гамаюнову составляет более 400 млн рублей.