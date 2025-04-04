Экс-гендиректора алтайского "Кучуксульфата" обвиняют в мошенничестве более чем на 142 млн

По версии следователей, Гамаюнов завладел деньгами обманом

04 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Благовещенский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО "Кучуксульфат" Василия Гамаюнова. Экс-управляющему вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021-го он путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства предприятия на общую сумму 142,6 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Гамаюнова поступило в суд в сентябре 2023 года. Сейчас его рассмотрение находится на стадии предоставления доказательств стороной защиты, а совсем недавно, 2 апреля, в заседаниях завершился перерыв. Как сообщает "Банкфакс", бывший гендиректор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что в июне 2023 года суд признал бизнесмена банкротом. Тогда же Росимущество обратилось в суд с требованием признать недействительными ряд сделок, заключенных в 2012-2019 и 2021-2022 годах, и взыскать с Гамаюнова почти 190 млн рублей. Уточнялось, что, будучи акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата", предприниматель оказывал предприятию услуги по детективному, детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности. В 2024 году СМИ писали, что сумма всех исковых требований к Гамаюнову составляет более 400 млн рублей.

Напомним, осенью 2021 года Генпрокуратура обратилась с иском в арбитраж и потребовала вернуть 100% акций "Кучуксульфата" в собственность государства. Надзорное ведомство настаивало, что приватизация предприятия в начале 1990-х годов была незаконной. В марте суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, спустя два месяца апелляция оставила этот вердикт в силе. После деприватизации акции "Кучуксульфата" отошли Росимуществу.

Уже в 2023 году предприятие решили снова сделать частным. По результатам аукциона новым владельцем "Кучуксульфата" стала московская компания "Росхим" – она приобрела 100% акций комплекса. Новый собственник обязан выполнить несколько условий: сохранить основную деятельность компании и среднегодовую выручку на уровне 5,6 млрд рублей, поддерживать число сотрудников на уровне не ниже 1100 человек и другие задачи. Кроме того, владельцу запретили на период выполнения всех обязательств передавать и продавать акции предприятия.