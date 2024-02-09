От экс-акционера "Кучуксульфата" хотят получить 400 млн рублей
Один из исков рассматривается в Москве
09 февраля 2024, 11:43, ИА Амител
Сумма всех исковых требований к бывшему председателю совета директоров "Кучуксульфата" Василию Гамаюнову составляет более 400 млн рублей, пишет "Толк".
"189 млн рублей намерены получить "Кучуксульфат" совместно с Росимуществом: эти средства предприятие перевело Гамаюнову как ИП по договорам об абонементном детективном обслуживании и о детективно-информационном обслуживании", – отмечает издание.
Еще один иск, рассматриваемый в Москве, связан с возвращением "неосновательного обогащения", а именно неправомерно полученных дивидендов, размер которых зависел от числа акций в собственности получателя. Гамаюнову "насчитали" свыше 211 млн рублей.
Напомним, в 2021 году государство решило деприватизировать предприятие, объяснив это тем, что в 1992-м завод незаконно стал частным. В 2022 году предприятие вновь стало государственным, однако уже в 2023-м его продали за 10 млрд рублей частникам.
13:08:38 09-02-2024
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