От экс-акционера "Кучуксульфата" хотят получить 400 млн рублей

Один из исков рассматривается в Москве

09 февраля 2024, 11:43, ИА Амител

"Кучуксульфат" / Фото: rosim.gov.ru

Сумма всех исковых требований к бывшему председателю совета директоров "Кучуксульфата" Василию Гамаюнову составляет более 400 млн рублей, пишет "Толк".

"189 млн рублей намерены получить "Кучуксульфат" совместно с Росимуществом: эти средства предприятие перевело Гамаюнову как ИП по договорам об абонементном детективном обслуживании и о детективно-информационном обслуживании", – отмечает издание.

Еще один иск, рассматриваемый в Москве, связан с возвращением "неосновательного обогащения", а именно неправомерно полученных дивидендов, размер которых зависел от числа акций в собственности получателя. Гамаюнову "насчитали" свыше 211 млн рублей.

Напомним, в 2021 году государство решило деприватизировать предприятие, объяснив это тем, что в 1992-м завод незаконно стал частным. В 2022 году предприятие вновь стало государственным, однако уже в 2023-м его продали за 10 млрд рублей частникам.