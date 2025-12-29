Экс-солистка группы "Мираж" попыталась спасти от голодной смерти породистого пса в Ростове

Сейчас собаку лечат и выхаживают

29 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Светлана Разина и голодный пес / Фото: соцсети

Известная певица Светлана Разина, которую волонтеры называют хозяйкой "Ковчега для животных", попыталась помочь тяжело больному псу породы кане-корсо в Ростове-на-Дону. По данным активистов, собака была доведена до крайней степени истощения своей прежней хозяйкой, которая не уделяла ей внимания, пишет Telegram-канал "112".

Разина, известная помощью животным, особенно оказавшимся в опасности, готова была организовать и оплатить перевозку собаки из Ростова в Москву для спасения. Однако внезапное ухудшение здоровья – резкий скачок давления – не позволило ей лично заняться этим вопросом в тот момент.

Тем временем местные волонтеры успели забрать ослабленное животное у прежних владельцев. Сейчас пса лечат и выхаживают. Сама Светлана Разина подтвердила, что по-прежнему готова принять собаку у себя и обеспечить ей всю необходимую ветеринарную помощь и заботу.

