Врач рассказал, насколько опасен для здоровья разовый запой

По словам Антона Антипова, это может грозить множеством заболеваний

23 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: phil cruz / unsplash.com

Даже разовый запой может серьезно сказаться на физическом и психологическим состоянии организма, заявил "Ленте.ру" аддиктолог и клинический психолог Антон Антипов.

По его словам, однократный запой грозит гастритом, сбоем сердечного ритма, ухудшением памяти, неврологическими расстройствами, проблемами с печенью и алкогольной комой. Среди психологических нарушений врач выделил тревожность, агрессию и депрессию. Кроме того, выпивка создает "замкнутый круг" для снятия стресса, что приводит к зависимости.

Если запои становятся регулярными, то можно дойти до жировой дистрофии печени, гепатита, цирроза, инсульта, а также заработать проблемы с окружающими, заключил специалист.

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