Врач рассказал, насколько опасен для здоровья разовый запой
По словам Антона Антипова, это может грозить множеством заболеваний
23 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Даже разовый запой может серьезно сказаться на физическом и психологическим состоянии организма, заявил "Ленте.ру" аддиктолог и клинический психолог Антон Антипов.
По его словам, однократный запой грозит гастритом, сбоем сердечного ритма, ухудшением памяти, неврологическими расстройствами, проблемами с печенью и алкогольной комой. Среди психологических нарушений врач выделил тревожность, агрессию и депрессию. Кроме того, выпивка создает "замкнутый круг" для снятия стресса, что приводит к зависимости.
Если запои становятся регулярными, то можно дойти до жировой дистрофии печени, гепатита, цирроза, инсульта, а также заработать проблемы с окружающими, заключил специалист.
Ранее гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев рассказала, какое количество безалкогольного пива безопасно для здоровья.
10:08:55 23-03-2025
Вывод- " стабильность признак мастерства"
10:25:51 23-03-2025
Антоха ну балуйся своим смузи и еще кое-куда!
10:44:57 23-03-2025
я всегда говорил, что р в большом алкоголизме, нет места любителям