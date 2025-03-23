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Врач рассказал, насколько опасен для здоровья разовый запой

По словам Антона Антипова, это может грозить множеством заболеваний

23 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: phil cruz / unsplash.com
Фото: phil cruz / unsplash.com

Даже разовый запой может серьезно сказаться на физическом и психологическим состоянии организма, заявил "Ленте.ру" аддиктолог и клинический психолог Антон Антипов.

По его словам, однократный запой грозит гастритом, сбоем сердечного ритма, ухудшением памяти, неврологическими расстройствами, проблемами с печенью и алкогольной комой. Среди психологических нарушений врач выделил тревожность, агрессию и депрессию. Кроме того, выпивка создает "замкнутый круг" для снятия стресса, что приводит к зависимости.

Если запои становятся регулярными, то можно дойти до жировой дистрофии печени, гепатита, цирроза, инсульта, а также заработать проблемы с окружающими, заключил специалист.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев рассказала, какое количество безалкогольного пива безопасно для здоровья.

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Комментарии 3

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Гость

10:08:55 23-03-2025

Вывод- " стабильность признак мастерства"

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Гость

10:25:51 23-03-2025

Антоха ну балуйся своим смузи и еще кое-куда!

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Гость

10:44:57 23-03-2025

я всегда говорил, что р в большом алкоголизме, нет места любителям

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