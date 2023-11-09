Эксперт назвал надежную иномарку за 500 тысяч рублей

У нее надежный двигатель и стойкий кузов

09 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "На чем ездят за Уралом"

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев назвал японский автомобиль Nissan Tiida первого поколения отличным выбором за минимальные деньги. Примерно за полмиллиона рублей сейчас можно купить машину 2007-2010 года с пробегом 200-300 тысяч км.

По словам специалиста, кузов такого авто отлично сопротивляется коррозии. Ну а главное достоинство модели – надежные двигатели и коробки передач.

Из важных "болячек" мотора HR16DE, которым комплектуется модель, эксперт выделил возрастной "масложор" и требования к использованию АИ-95. Но зато ходит такой мотор свыше 350 тысяч км.

Механические коробки передач же могут иметь проблемы после 200 тысяч км, а четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A способен и на 300 тысяч км без ремонта.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить прогрев автомобиля в период холодов.