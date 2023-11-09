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Эксперт назвал надежную иномарку за 500 тысяч рублей

У нее надежный двигатель и стойкий кузов

09 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "На чем ездят за Уралом"
Кадр из видео: YouTube-канал "На чем ездят за Уралом"

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев назвал японский автомобиль Nissan Tiida первого поколения отличным выбором за минимальные деньги. Примерно за полмиллиона рублей сейчас можно купить машину 2007-2010 года с пробегом 200-300 тысяч км.

По словам специалиста, кузов такого авто отлично сопротивляется коррозии. Ну а главное достоинство модели – надежные двигатели и коробки передач.

Из важных "болячек" мотора HR16DE, которым комплектуется модель, эксперт выделил возрастной "масложор" и требования к использованию АИ-95. Но зато ходит такой мотор свыше 350 тысяч км.

Механические коробки передач же могут иметь проблемы после 200 тысяч км, а четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A способен и на 300 тысяч км без ремонта.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить прогрев автомобиля в период холодов.

Транспорт Авто

Комментарии 9

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Гость

08:34:24 09-11-2023

Отличный эксперт. Купить 16 летнюю машину с пробегом 300 000 и попасть на ремонт через 50 000 - очень надёжно.

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Гость

09:12:50 09-11-2023

А если уже на такой ездиешь, только чёрным цветом. Всё пролетаешь? Или лучше на этой волне надёжности скинут еёь за 500 ?

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Гость

09:53:56 09-11-2023

Лучше Тойота Королла тех лет

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Гость

11:23:08 09-11-2023

Сейчас любая машина выпущенная до 2005 года, а принципе нормально! По крайней мере ремонтопригодна...

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Гость

12:43:09 09-11-2023

Она столько новая стоила в 2007-2010 годах... Такому подсказчику, кое-что за щеку...

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Гость

13:01:55 09-11-2023

Гость (12:43:09 09-11-2023) Она столько новая стоила в 2007-2010 годах... Такому подсказ... Купи новую, если такой умный

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Гость

16:09:29 09-11-2023

Гость (13:01:55 09-11-2023) Купи новую, если такой умный... в этом кузове новой нет

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Гость

13:04:37 09-11-2023

Надежная машина с пробегом 300, но к этому времени сломается мотор и коробка, а так берите в целом норм

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Гость

16:10:05 09-11-2023

Гость (13:04:37 09-11-2023) Надежная машина с пробегом 300, но к этому времени сломается... у моей пробег 460 тыс. полет нормальный

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