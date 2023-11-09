Эксперт назвал надежную иномарку за 500 тысяч рублей
У нее надежный двигатель и стойкий кузов
09 ноября 2023, 08:31, ИА Амител
Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев назвал японский автомобиль Nissan Tiida первого поколения отличным выбором за минимальные деньги. Примерно за полмиллиона рублей сейчас можно купить машину 2007-2010 года с пробегом 200-300 тысяч км.
По словам специалиста, кузов такого авто отлично сопротивляется коррозии. Ну а главное достоинство модели – надежные двигатели и коробки передач.
Из важных "болячек" мотора HR16DE, которым комплектуется модель, эксперт выделил возрастной "масложор" и требования к использованию АИ-95. Но зато ходит такой мотор свыше 350 тысяч км.
Механические коробки передач же могут иметь проблемы после 200 тысяч км, а четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A способен и на 300 тысяч км без ремонта.
Ранее эксперты рассказали, как ускорить прогрев автомобиля в период холодов.
08:34:24 09-11-2023
Отличный эксперт. Купить 16 летнюю машину с пробегом 300 000 и попасть на ремонт через 50 000 - очень надёжно.
09:12:50 09-11-2023
А если уже на такой ездиешь, только чёрным цветом. Всё пролетаешь? Или лучше на этой волне надёжности скинут еёь за 500 ?
09:53:56 09-11-2023
Лучше Тойота Королла тех лет
11:23:08 09-11-2023
Сейчас любая машина выпущенная до 2005 года, а принципе нормально! По крайней мере ремонтопригодна...
12:43:09 09-11-2023
Она столько новая стоила в 2007-2010 годах... Такому подсказчику, кое-что за щеку...
13:01:55 09-11-2023
Гость (12:43:09 09-11-2023) Она столько новая стоила в 2007-2010 годах... Такому подсказ... Купи новую, если такой умный
16:09:29 09-11-2023
Гость (13:01:55 09-11-2023) Купи новую, если такой умный... в этом кузове новой нет
13:04:37 09-11-2023
Надежная машина с пробегом 300, но к этому времени сломается мотор и коробка, а так берите в целом норм
16:10:05 09-11-2023
Гость (13:04:37 09-11-2023) Надежная машина с пробегом 300, но к этому времени сломается... у моей пробег 460 тыс. полет нормальный