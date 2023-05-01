Эксперт назвал способ выявить телефонных мошенников по номеру
Навести на подозрения могут слишком короткие номера или скрытая информация
01 мая 2023, 13:45, ИА Амител
Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что отличить телефонных мошенников заранее можно по номеру. Как сообщает агентство "Прайм", выявить их можно по слишком короткому номеру звонящего.
Так, злоумышленники могут использовать иностранные номера или скрывать информацию о нем. Кроме того, мошенники часто сбрасывают звонок – таким образом они заставляют человека самостоятельно перезванивать.
Дополнительно распознать мошенников можно пробив его в Сети или воспользовавшись специальными приложениями по проверке и определению входящих звонков.
Ранее в Бийске пенсионер не стал определять мошенников по номеру, а просто вспомнил памятку, которую ему вручил участковый полиции.
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