Бийский пенсионер вспомнил памятки и лишил мошенников заработка
Мужчина не стал разговаривать со злоумышленниками и сразу сообщил в полицию
26 марта 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
63-летний житель Бийска спас сам себя от мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.
Неизвестный позвонил мужчине и стал рассказывать ему, что неизвестные пытаются списать деньги с банковского счёта. Пенсионер положил трубку и сразу позвонил полицейским, чтобы рассказать о злоумышленниках.
"Пенсионер хорошо знаком со схемами, которые используют мошенники. О них он читал в СМИ, а также в памятке, которую ему вручил участковый уполномоченный полиции", – отметили правоохранители.
Ранее сообщалось, что 68-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 9,276 млн рублей.
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