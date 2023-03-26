Бийский пенсионер вспомнил памятки и лишил мошенников заработка

Мужчина не стал разговаривать со злоумышленниками и сразу сообщил в полицию

26 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

63-летний житель Бийска спас сам себя от мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.

Неизвестный позвонил мужчине и стал рассказывать ему, что неизвестные пытаются списать деньги с банковского счёта. Пенсионер положил трубку и сразу позвонил полицейским, чтобы рассказать о злоумышленниках.

"Пенсионер хорошо знаком со схемами, которые используют мошенники. О них он читал в СМИ, а также в памятке, которую ему вручил участковый уполномоченный полиции", – отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что 68-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 9,276 млн рублей.