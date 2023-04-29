Самые популярные схемы "развода". Как мошенники обманывают на майские праздники?
Рассказываем, как не попасть на удочку злоумышленников самому и уберечь близких от таких уловок
29 апреля 2023, 06:44, ИА Амител
В преддверии майских праздников активизировались мошенники: доверчивым людям они предлагают билеты "по выгодным ценам" на различные мероприятия и туры выходного дня, обещают выплаты пенсионерам ко Дню Победы и делают другие "вкусные предложения". Как не попасть в сети злоумышленников, читайте на amic.ru.
Как обманывают с туристическими путёвками и билетами на мероприятия?
Одной из самых распространённых схем мошенничества накануне майских праздников стали туристические горящие туры, сообщили газете "Известия" в Почта Банке. Злоумышленники через мессенджеры и социальные сети рассылают предложение россиянам отдохнуть по выгодной цене – скидки якобы доходят до 70%. Оплату клиенты проводят через "сайт турагентств", но в итоге выясняется, что он фишинговый (поддельный).
"Жертвы видят предложение моментально оплатить путёвку. Вводя данные своей банковской карты в форму на сайте, в том числе секретный код с обратной стороны, человек на самом деле перечисляет деньги на счёт злоумышленников", – рассказали в банке.
Не менее "хлебным" для мошенников стала торговля билетами на различные мероприятия. В период праздников многие не прочь сходить в театр, на концерт или выставку. И снова всё это преступники предлагают по очень низким ценам. При таком сценарии оплата, как и в ситуации с турами, происходит на поддельных ресурсах – все деньги попадают в карман злоумышленников.
На какие уловки идут мошенники перед 9 Мая?
Ветеранам ВОВ в преддверии Дня победы зачастую выплачивают дополнительную материальную помощь. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о такой мере поддержке к 78-й годовщине Победы в ВОВ почти для 50 тысяч ветеранов столицы. И информация об этом активно циркулирует в СМИ, чем и пользуются мошенники.
Людям старшего они активно рассылают сообщения о положенных им выплатах и льготах в честь праздника и даже любезно предлагают свою помощь в сборе документов для их получения. Войдя в доверие жертвы, злоумышленники просят сообщить реквизиты своей банковской карты, в том числе CVC-код, а затем снимают с неё деньги, оставив жертв не только без социальных выплат, но и без средств.
На удочку мошенников перед 9 Мая попадают и молодые люди. Неравнодушных граждан они призывают поддержать благотворительными пожертвованиями тех, кто ковал победу на передовой и в тылу в годы ВОВ, ведь их осталось так мало. Они даже размещают реальные фото ветеранов, только вот банковские реквизиты к ним не имеют никакого отношения. В итоге деньги снова попадают к злоумышленникам.
Что ещё предлагают мошенники?
Классические методы мошенников работают по-прежнему "на ура", отмечают специалисты по информационной безопасности. Преступники звонят от имени ЦБ, МВД, прокуратуры. И все они якобы хотят пресечь попытку мошенников оформить на них кредит или списать с банковской карты деньги. Для того чтобы этого не допустить, они предлагают перевести деньги на безопасный счёт, ну продолжение истории вы и так знаете.
А в период праздников "улов" злоумышленников всегда больше, отметил изданию руководитель отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд. Как правило, россияне более расслабленны и склонны верить в полуправду. Как итог – мошенники получают больший результат: затраты на атаку те же, а монетизация выше, резюмировал он.
Как не попасть на удочку мошенников?
Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не сообщайте данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова, в том числе на сомнительных сайтах. Если вам поступил подозрительный звонок, следует незамедлительно прервать разговор, а при возникновении сомнений лучше самостоятельно позвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты, рекомендуют в Банке России.
Адреса сайтов с выгодными предложениями всегда нужно тщательно проверять. Внешне они могут быть точной копией известного турагентства или театра, но одна буква или цифра всегда будет отличаться. Для фишинговых писем характерны следующие признаки: побуждение получателя к быстрому действию, отсутствие личного обращения, неизвестный отправитель, маскировка гиперссылок.
06:59:42 29-04-2023
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