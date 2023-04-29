Самые популярные схемы "развода". Как мошенники обманывают на майские праздники?

Одной из самых распространённых схем мошенничества накануне майских праздников стали туристические горящие туры, сообщили газете "Известия" в Почта Банке. Злоумышленники через мессенджеры и социальные сети рассылают предложение россиянам отдохнуть по выгодной цене – скидки якобы доходят до 70%. Оплату клиенты проводят через "сайт турагентств", но в итоге выясняется, что он фишинговый (поддельный).

"Жертвы видят предложение моментально оплатить путёвку. Вводя данные своей банковской карты в форму на сайте, в том числе секретный код с обратной стороны, человек на самом деле перечисляет деньги на счёт злоумышленников", – рассказали в банке.

Не менее "хлебным" для мошенников стала торговля билетами на различные мероприятия. В период праздников многие не прочь сходить в театр, на концерт или выставку. И снова всё это преступники предлагают по очень низким ценам. При таком сценарии оплата, как и в ситуации с турами, происходит на поддельных ресурсах – все деньги попадают в карман злоумышленников.