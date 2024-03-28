Эксперт объяснил, чем вооружённая охрана ТЦ опасна для посетителей
Климов обратил внимание на дополнительные траты и риск, что наличие оружия спровоцирует чаще решать конфликты не переговорами, а силой
28 марта 2024, 07:14, ИА Амител
Президент Российского совета торговых центров Олег Климов заявил, что у предложения усилить охрану в ТЦ, выдав ей оружие, есть несколько существенных минусов. Как сообщает "Секрет фирмы", он обратил внимание на дополнительные траты и риск, что наличие оружия спровоцирует чаще решать конфликты не переговорами, а силой.
По словам Климова, для снабжения охранников огнестрельным оружием придется тратить на них свыше 50-60 тысяч рублей в месяц и больше из-за лицензий. Даже не в самом большом здании ТЦ или концертного зала потребуется более 50 сотрудников: расходы на зарплату только для одного объекта вырастут на 25–30 млн рублей. В конечном счете это скажется на ценах товаров для покупателей, ведь расходы владелец ТЦ заложит в аренду.
"Ещё более проблемно выглядит такое увеличение расходов для модели развития ситуации, в соответствии с которой посещаемость ТЦ будет снижена процентов на 30–40 в ближайшие месяцы", — добавил он.
Доступность оружия будет провоцировать попытки сотрудников СБ решать конфликтные ситуации не мирным путём, а стрельбой. Кроме того, ежедневно будет риск нанести ущерб здоровью ни в чем не повинных людей в случае промаха. Кроме того, оружие может стать доступнее и для преступников из-за действий недобросовестных охранников.
Кроме того, даже наличие огнестрельного оружия не всегда поможет охранникам остановить вооруженных преступников. Их квалификация на порядок ниже, чем специально обученных людей, которые с детства обучаются стрелять и в момент осуществляют нападение, отметил эксперт.
Также наличие огнестрельного оружия у чоповцев никак не влияет на границы их законных возможностей, подчеркнул Климов. Они по факту лишь оказывают услуги в торговом центре, а такие случаи, как в "Крокусе", должны решать госструктуры.
07:28:25 28-03-2024
Вся беда в том. что всех этих "специалистов" обучают стрелять, но не обучают попадать ...
15:00:22 28-03-2024
Гость (07:28:25 28-03-2024) Вся беда в том. что всех этих "специалистов" обучают стрелят... Не надо гнать на охрану, начните с себя, ведь есть такое быдло которое простых слов не понимает и на вежливую просьбу не распивать алкоголь в общественном месте, тут же быкует и оскорбляет.
Прекрасно знает что охрана ничего не сделает, а представим ситуацию что охрану вооружили и усилил контроль над входящими и выходящими, досмотр вещей, сумок и тд.
Да вы же тут же возмущаться начнете, точно так же как вы возмущались что в Крокусе охрана оружие не применяла.
07:34:08 28-03-2024
Дебил. Давайте совсем уберем охрану. Долбаные капиталисты.
08:01:26 28-03-2024
Верхи хочут, но не могут управлять, низы не хочут, но могут упираться ногами. Где-то такое уже проходили.
08:13:27 28-03-2024
"что наличие оружия спровоцирует чаще решать конфликты не переговорами.. "
также, оружие на руках провоцирует.. не должно быть в продаже оружия совсем.
08:19:53 28-03-2024
на дополнительные траты --- дальше можно не объяснять
08:32:11 28-03-2024
почему в Японии давно уже нет всех этих терактов?
10:53:26 28-03-2024
Гость (08:32:11 28-03-2024) почему в Японии давно уже нет всех этих терактов? ... Там покемоны
12:03:40 28-03-2024
Гость (08:32:11 28-03-2024) почему в Японии давно уже нет всех этих терактов? ... а Аум синрикё?
08:49:26 28-03-2024
Безоружный посетитель Крокуса отобрал автомат у террориста. Отобрать оружие у охранника еще проще.
08:51:19 28-03-2024
Внутри тюрьмы охранники без оружия.
08:56:19 28-03-2024
Если сотрудникам СБ давать оружие,они начнут хвататься за пистолеты.К тому же лишние траты,во-первых.Десятки миллионов на дороге не валяются.
09:03:27 28-03-2024
Ну с ТЦ понятно,а вот с детскими летними лагерями неясно.Думается ,что ребятишек то необходимо защитить уж точно не охраной с дубинками и свистками.
10:49:17 28-03-2024
Сейчас понаехавшие из ближнего зарубежья работают продавцами, курьерами, консультантами в сотовых сетях, таксистами, водителями и т.д. На стройку их уже не заманишь. Получат лицензию с оружием. И вот они уже вооруженные на объекте. Эти горячие парни головой не думают, а сразу за ствол хватаются. Вот они то и могут наделать делов.
12:02:25 28-03-2024
давайте тогда у всех оружие отберём, и у полиции, и у росгвардии и будем решать конфликтные ситуации только переговорами?
22:31:07 29-03-2024
Одна из главных функций государства - безопасность граждан. Только государство по закону должно защищать все объекты и граждан от угроз, никаких ЧВК и ЧОП. В бюджете самые денежные статьи расходов на безопасность, но, к сожалению, государственная система безопасности эффективно не работает, большие деньги разворовывают "полковники".