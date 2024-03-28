Эксперт объяснил, чем вооружённая охрана ТЦ опасна для посетителей

Климов обратил внимание на дополнительные траты и риск, что наличие оружия спровоцирует чаще решать конфликты не переговорами, а силой

28 марта 2024, 07:14, ИА Амител

Пистолет и патроны / Фото: unsplash.com

Президент Российского совета торговых центров Олег Климов заявил, что у предложения усилить охрану в ТЦ, выдав ей оружие, есть несколько существенных минусов. Как сообщает "Секрет фирмы", он обратил внимание на дополнительные траты и риск, что наличие оружия спровоцирует чаще решать конфликты не переговорами, а силой.

По словам Климова, для снабжения охранников огнестрельным оружием придется тратить на них свыше 50-60 тысяч рублей в месяц и больше из-за лицензий. Даже не в самом большом здании ТЦ или концертного зала потребуется более 50 сотрудников: расходы на зарплату только для одного объекта вырастут на 25–30 млн рублей. В конечном счете это скажется на ценах товаров для покупателей, ведь расходы владелец ТЦ заложит в аренду.

"Ещё более проблемно выглядит такое увеличение расходов для модели развития ситуации, в соответствии с которой посещаемость ТЦ будет снижена процентов на 30–40 в ближайшие месяцы", — добавил он.

Доступность оружия будет провоцировать попытки сотрудников СБ решать конфликтные ситуации не мирным путём, а стрельбой. Кроме того, ежедневно будет риск нанести ущерб здоровью ни в чем не повинных людей в случае промаха. Кроме того, оружие может стать доступнее и для преступников из-за действий недобросовестных охранников.

Кроме того, даже наличие огнестрельного оружия не всегда поможет охранникам остановить вооруженных преступников. Их квалификация на порядок ниже, чем специально обученных людей, которые с детства обучаются стрелять и в момент осуществляют нападение, отметил эксперт.

Также наличие огнестрельного оружия у чоповцев никак не влияет на границы их законных возможностей, подчеркнул Климов. Они по факту лишь оказывают услуги в торговом центре, а такие случаи, как в "Крокусе", должны решать госструктуры.