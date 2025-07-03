Эксперт объяснил, как не стать жертвой мошенников, представляющихся сотрудниками вузов

Схемы аферистов имеют "сезонность" и сейчас злоумышленники используют темы, связанные с поступлением

03 июля 2025, 08:14, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Студенты часто находятся в стрессе. Они ждут зачисления, подтверждения права на стипендию, место в общежитии или перевод. Они ждут новостей из вуза, но звонок из деканата может оказаться мошенническим и привести к потере денег. Как не попасться на уловки мошенников "Секрету фирмы" рассказал заведующий кафедрой персонологии и поведенческого анализа Академии социальных технологий, врач-психиатр, психолог, эксперт в области детекции лжи Алексей Филатов.

Специалист отметил, что в работе злоумышленников есть "сезонность". Она связана с наиболее актуальными событиями, которые уже происходят или в скором времени произойдут. Например, родителей обманывают в преддверии 1 сентября по темам поступления в школы и детсады, а преподавателей — под предлогом подготовки к учебному году. День Конституции в декабре становится поводом для обмана госслужащих с обещанием премий, а День народного единства в ноябре — пенсионеров с дополнительными начислениями в день праздника.

"Эти темы — лишь предлог. Так называемая тема первого касания, в ходе которой мошенник получает внимание своей жертвы и впоследствии её доверие. Они чаще всего потом переключаются на "стандартные" — компрометация аккаунта госуслуг, банковских аккаунтов и ложными сведениями о том, что жертва обмана якобы спонсирует ВСУ", — заявил Филатов.

В последние недели фиксируются обращения граждан, которые получили звонки от "представителей университетов". По словам эксперта, это новая форма социальной инженерии, которая использует старые принципы, но адаптирована к текущему сезону.

"Сейчас вузы находятся на пике приёмной кампании, студенты оформляют переводы, подают заявления, оплачивают обучение. А их родители тревожатся по этой теме, поскольку она значима и касается дальнейшей судьбы ребёнка. Фиксированность на подобных темах снижает уровень критического восприятия и приводит к тому, что люди часто принимают нерациональные, импульсивные решения в подобных ситуациях. Этим и пользуются мошенники", — сказал психиатр.

Кроме того, "обрабатывают" и преподавателей, которым нужно оформить различные документы. Для педагогов это проблемные темы — мошенники также рассчитывают на дефицит времени.

Филатов отметил, что все государственные и, желательно, частные организации должны предупреждать сотрудников о наиболее типичных сценариях обмана мошенниками — как минимум размещать такую информацию на информационных стендах.

"Однако эффективность такого информирования низкая: до сих пор меньшинство наших граждан ознакомлено с ними и даже несмотря на проводимую работу, находятся в группе риска", — подчеркнул он.

Эксперт посоветовал не решать какие либо вопросы "по телефону". Особенно, если вас просят становить приложение, открыть ссылку, продиктовать реквизиты или коды. Не надо перезванивать по номеру из звонка. Проверяйте официальный сайт вуза и используйте только указанные там контакты. А в "срочность" лучше не верить — студентов не исключают по звонку.