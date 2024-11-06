Эксперт объяснила, почему лисы выходят к жилым домам в Барнауле
По словам специалиста, подобные случаи уже не редкость
06 ноября 2024, 20:40, ИА Амител
Кандидат биологических наук Елена Шапетько рассказала о том, почему лисы выходят к людям в Барнауле. Утром 6 ноября хвостатую заметили у дома на улице Попова.
По словам Шапетько, осенью лисы идут к людям в поисках еды. В городе для них есть возможность найти добычу, за которой не придется долго охотиться.
"Для лисиц естественна адаптация к городским условиям, где на свалках и у мусорных контейнеров часто есть пищевые отходы, которые и могут привлечь", – сказала биолог в интервью NGS22.
Специалист порекомендовала не вступать в контакт с диким животным. Лучше постараться отпугнуть лису громкими звуками.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края стали чаще встречать медведей в окрестностях сел.
21:54:29 06-11-2024
А как можно отозвать присвоение звания кандидата наук? Никто не подскажет? Реально, у некоторых бы надо эту процедуру организовать. Есть на примете несколько "кандидозов"!
22:48:14 06-11-2024
А еще выход лис в зону проживания людей может быть обусловлено заболеванием бешенством. Это называется антропургический очаг - синантропический очаг, где циркуляция возбудителя, в частности бешенства, происходит среди синантропных животных в населённом пункте. Т.е. лисичка возле баков с отходами передаст бешенство собачке или кошечке живущей постоянно в каком либо дворе, а уже собачка или кошечка, не дай бог, поделится возбудителем с любым обитателем придомового хозяйства. Человек или его питомец на прогулке могут оказаться в этом окружении! Алтайский край является природно - очаговой зоной по бешенству.
12:36:08 07-11-2024
медицинский невольник (22:48:14 06-11-2024) А еще выход лис в зону проживания людей может быть обусловле... так и есть , при регистрации в ветклинике для любого животного ОБЯЗАТЕЛЬНА прививка от бешенства
15:16:39 07-11-2024
Гость (12:36:08 07-11-2024) так и есть , при регистрации в ветклинике для любого животно... а в деревнях есть ветклиники