Эксперт объяснила, почему лисы выходят к жилым домам в Барнауле

По словам специалиста, подобные случаи уже не редкость

06 ноября 2024, 20:40, ИА Амител

Лиса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1167596

Кандидат биологических наук Елена Шапетько рассказала о том, почему лисы выходят к людям в Барнауле. Утром 6 ноября хвостатую заметили у дома на улице Попова.

По словам Шапетько, осенью лисы идут к людям в поисках еды. В городе для них есть возможность найти добычу, за которой не придется долго охотиться.

"Для лисиц естественна адаптация к городским условиям, где на свалках и у мусорных контейнеров часто есть пищевые отходы, которые и могут привлечь", – сказала биолог в интервью NGS22.

Специалист порекомендовала не вступать в контакт с диким животным. Лучше постараться отпугнуть лису громкими звуками.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края стали чаще встречать медведей в окрестностях сел.