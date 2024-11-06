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Эксперт объяснила, почему лисы выходят к жилым домам в Барнауле

По словам специалиста, подобные случаи уже не редкость

06 ноября 2024, 20:40, ИА Амител

Лиса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1167596
Лиса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1167596

Кандидат биологических наук Елена Шапетько рассказала о том, почему лисы выходят к людям в Барнауле. Утром 6 ноября хвостатую заметили у дома на улице Попова. 

По словам Шапетько, осенью лисы идут к людям в поисках еды. В городе для них есть возможность найти добычу, за которой не придется долго охотиться. 

"Для лисиц естественна адаптация к городским условиям, где на свалках и у мусорных контейнеров часто есть пищевые отходы, которые и могут привлечь", – сказала биолог в интервью NGS22.

Специалист порекомендовала не вступать в контакт с диким животным. Лучше постараться отпугнуть лису громкими звуками.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края стали чаще встречать медведей в окрестностях сел.

Барнаул дикие животные

Комментарии 4

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Гость

21:54:29 06-11-2024

А как можно отозвать присвоение звания кандидата наук? Никто не подскажет? Реально, у некоторых бы надо эту процедуру организовать. Есть на примете несколько "кандидозов"!

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медицинский невольник

22:48:14 06-11-2024

А еще выход лис в зону проживания людей может быть обусловлено заболеванием бешенством. Это называется антропургический очаг - синантропический очаг, где циркуляция возбудителя, в частности бешенства, происходит среди синантропных животных в населённом пункте. Т.е. лисичка возле баков с отходами передаст бешенство собачке или кошечке живущей постоянно в каком либо дворе, а уже собачка или кошечка, не дай бог, поделится возбудителем с любым обитателем придомового хозяйства. Человек или его питомец на прогулке могут оказаться в этом окружении! Алтайский край является природно - очаговой зоной по бешенству.

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Гость

12:36:08 07-11-2024

медицинский невольник (22:48:14 06-11-2024) А еще выход лис в зону проживания людей может быть обусловле... так и есть , при регистрации в ветклинике для любого животного ОБЯЗАТЕЛЬНА прививка от бешенства

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Гость

15:16:39 07-11-2024

Гость (12:36:08 07-11-2024) так и есть , при регистрации в ветклинике для любого животно... а в деревнях есть ветклиники

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