Эксперт объяснила, выйдет ли стандартизировать блогеров ГОСТами

Пока непонятно, как стандартизация затронет эту сферу

06 августа 2024, 07:35, ИА Амител

Ноутбук и руки / Фото: unsplash.com

Для российских блогеров разработают свой ГОСТ. Таким образом представителей инфобизнеса хотят включить в официальный рынок труда, сообщили в Росстандарте. Как отмечает Business FM* Барнаул, сегодня подавляющее большинство сетевых авторов – 93% – имеет статус физлица.

Для этого потребуется дать определение деятельности сетевых авторов в российском законодательстве и внести их работу в классификатор – эти меры уже запущены в работу. Следующим шагом станет подготовка отдельного ГОСТа. По мнению продюсера личных брендов Анастасии Заводной, аудитория привыкла безоговорочно доверять инфлюэнсерам, поэтому привести их работу к общему знаменателю – верное решение, но осуществить его непросто.

"У каждой сферы, которую представляет блогер, есть своя специфика, свои особенности целевой аудитории, свои подачи тех или иных инфоповодов и рекламных материалов. Чаще всего она нативная и является высококонверсионной только потому, что подача осуществляется через сторителлинг", – отметила Заводная.

Эксперт отмечает, что пока непонятно, как стандартизация затронет эту сферу. По мнению Заводной, привести к общему эстетическому и идеологическому виду можно лишь потому, что это оказывает огромное влияние на неокрепшие умы. Однако она считает, что необходимо проработать группы внутри сферы, учитывая специфику.

При этом в Алтайском крае блогеров-миллионников практически нет. Такие инфлюэнсеры перебрались либо за границу, либо в Москву и Московскую область. Больше всего крупных блогеров в алтайском инфобизнесе – у них от 50 до 100 тысяч подписчиков. Насколько им будет выгодно проходить стандартизацию и "обеляться"?

Пока неизвестно, попадут ли все блогеры под один ГОСТ. Эксперт считает, что порядок в блогосфере и контенте блогеров нужен, однако выйдет ли его таким образом навести – покажет время.