Каков блог – таков и налог. Блогеров запрещенных соцсетей заставят регистрироваться

Эксперты оценили политическую и экономическую выгоду контроля за блогосферой

30 июля 2024, 06:20, ИА Амител

Девушка с камерой / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, связанный с ограничением рекламы на информационных ресурсах, запрещенных в России. В первую очередь это касается Instagram*, приносящего немалые доходы профессиональным блогерам, – даже при том, что платформа в нашей стране заблокирована.

Amic.ru попытался разобраться в причинах принятия документа, его экономической целесообразности (в силу ограниченности доступа к запрещенным сетям), и оценить влияние закона на блогосферу.

Недоброжелателям заработать не дадут

По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета по информационной политике Госдумы Александра Хинштейна, "у Facebook* и Instagram* и сейчас большая аудитория в России".

"Многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta* зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам", – пояснил Хинштейн.

Председатель думского комитета сообщил, что за пять месяцев текущего года объем рекламных бюджетов в Instagram* составил 2,2 млрд рублей.

Он отметил, что проект закона является "последовательным шагом в области защиты информационной безопасности страны".

"Эту лазейку для недоброжелателей Россия окончательно закроет: ресурсы и платформы, которые встали на путь антироссийской борьбы, не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке", – добавил Хинштейн.

Среди авторов документа законодатели, чья деятельность в медийной сфере вполне может приравнена к блогерству (член комитета по информационной политике Госдумы Олег Матвейчев, тележурналист и телеведущий Евгений Ревенко, член комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас и другие), а также довольно активные в том же Instagram* (зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин). По их мнению , "законопроект не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности".

Заблокированы, но доходны

Кстати, за несколько дней до принятия проекта документа Ассоциация блогеров и агентств направила зампреду комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, депутату от "Единой России" Антону Горелкину обращение, в котором попросили не ограничивать рекламные интеграции Facebook * и Instagram*.

"Если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России и с этих средств платятся налоги", – приводил цитату из обращения РБК.

Первыми на законопроект отреагировали, разумеется, сами инстаблогеры. Блогер Милена в одном из телеграм-каналов отметила, что потери от запрета рекламы понесет российский бюджет. Она заявила, что никак не связана с зарубежными владельцами ресурса, а со своих рекламных доходов исправно отчисляет налоги в казну. Подобным образом поступают и другие ее коллеги, заверила Милена.

Более того, в российской блогосфере были воодушевлены недавним заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, допустившего снятие ограничений (блокировки) с популярной соцсети в России. Он заявил, что "лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram]". "Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения", – сказал пресс-секретарь президента.

"Но как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что, конечно, нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир", – добавил Песков.

Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский указал на двусмысленность правовой ситуации вокруг данных соцсетей.

"С точки зрения закона Facebook* и Instagram* в нашей стране заблокированы и по факту запрещены. Поэтому никакой рекламы там российских пользователей быть не может. Хотя мне тот же Instagram* отчасти жалко, поскольку там были интересные страницы с котиками", – пояснил он amic.ru.

Анонимам придется несладко

Впрочем, бывший советник президента РФ в области интернета Герман Клименко считает, что закон вовсе не направлен против блогеров, и многие из тех, кто имеет страницы в том же Instagram*, напрасно паникуют.

"Речь в проекте закона, насколько я понимаю, идет прежде всего о пользователях, у которых больше десяти тысяч подписчиков. Надо понимать, что вся реклама от "белых клиентов" идет только "вбелую". У кого доходы не афишируются, будут сложности", – пояснил он amic.ru.

Клименко также рассказал, что Роскомнадзор был удовлетворен недавней историей с YouTube, когда запретили рекламу у иноагентов, что коснулось многих русскоязычных владельцев каналов.

"Это оказалось довольно эффективным средством лишения доходов, прежде всего, политических каналов, особенно анонимных, оппозиционного направления, зарабатывающих на российских рекламодателях", – напомнил он.

Собеседник отметил, что многие политические (и не только) каналы, размещающие "заказуху", большей частью анонимные:

"Для регистрации в Роскомнадзоре требуется деанонимизация, чего владельцы таких каналов большей частью не хотят, поскольку реклама у них чаще "чернушная". И задача закона – оставить оставшиеся анонимными каналы без "белых" доходов". На примере YouTube Роскомнадзор считает, что это достаточно рабочая модель".

По мнению Германа Клименко, блогерам, работающим в "белом" режиме, ничего не грозит:

"У них просто появится дополнительная опция, скажем, зайти в кабинет Роскомнадзора и авторизоваться. А вот у тех, кто нарушает закон, работает, если можно так выразиться, на другую сторону, появятся проблемы".

Блогеров выведут в поле. Правовое

Что касается видеохостинга YouTube, то ранее тот же Александр Хинштейн заявлял о замедлении его работы в России. Он обещал, что в период с 26 по 28 июля скорость загрузки платформы на компьютерах упадет на 40%, а с 2-4 августа – на 70%. Причем пользователей мобильных приложений это не коснется. Как известно, ранее Роскомнадзор неоднократно обвинял сервис в нарушении законодательства РФ, незаконном блокировании каналов российских артистов, политиков и журналистов, но результата это не принесло.

Впрочем, замедление работы YouTube, похоже, не отменяет введения законодательных норм для российских владельцев популярных каналов. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, сервис подпадает под поправку об обязанности владельцев каналов в мессенджерах (у которых более десяти тысяч подписчиков) сообщать сведения о себе в РКН, информирует ТАСС.

Финансовый аналитик Светлана Ильина в своем телеграм-канале заметила , что остается вопрос с размером штрафов за нарушение закона.

"Могут ввести отдельный, более высокий. Так было с запретом рекламы у иноагентов. У кого есть деятельность в этих сетях, надо будет сильно читать новые нормы закона, когда примут (а его примут)", – советует она.

Помимо этого, в Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы сделать блогеров полноценными участниками рынка труда, для них даже разработают специальный ГОСТ, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Росстандарт.

Адвокат Дмитрий Аграновский убежден, что российские законодатели делают шаг в правильном направлении:

"Блогерство – это разновидность журналистики, вполне уважаемой сегодня профессии. А к блогерам у нас порой почему-то относятся несколько уничижительно, хотя у некоторых из них охват аудитории будет побольше, чем у иного СМИ. Поэтому следует их каким-то образом ввести в профессию, но для этого они должны быть зарегистрированы и платить налоги".

Правовой статус блогеров требуется во избежание разного рода сомнительных политических махинаций вокруг блогосферы, продолжает Дмитрий Аграновский:

"Вообще, еще совсем недавно вокруг монетизации всякого контента творился самый настоящий бардак. В таких условиях найдутся желающие ловить рыбку в мутной воде. Можно вспомнить одного недавно безвременно ушедшего от нас блогера, которому нереально накручивали просмотры и все это сопровождалось монетизацией, финансированием из иностранных источников. Так что здесь совершенно точно нужно наводить порядок. За образец можно взять, скажем, китайскую модель".

* Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России